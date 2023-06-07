В эфире телемарафона генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота подробнее рассказал о состоянии Каховской ГЭС. Он в очередной раз подчеркнул, что она не подлежит восстановлению, передает 24 Канал.

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Станция разломилась пополам

Мы видим, что размывы увеличиваются. Мы более чем убеждены, что был взрыв внутри станции: в паттерне и машинном зале. Станция разломилась пополам. Пол станции уже под водой, вторая половина тоже, мы видим, сползает,

– говорит он.

По словам Игоря Сироты, ГЭС стоит на плите. Если она не уничтожена полностью, то удастся избежать полной утечки из воды. Если плита будет достигать 2 – 3 метров в высоту, то часть воды останется.

Что касается актуальных показателей, то в Каховском водохранилище уровень воды упал на 2,5 метра. В Херсоне же – поднялся до 5 метров.

Подтопление растянется во времени

Срабатывание будет не за 4 суток, а растянется во времени. Оно не будет нести уже такие катастрофические последствия, но зона подтопления может расширяться,

– подчеркнул Сирота.

Он подчеркнул, что сама станция разрушена на 100%. И подтверждает сказанные им 6 июня слова, что восстановлению она уже не подлежит.

В то же время следует понимать, что мы до сих пор не знаем, насколько разрушена подводная часть ГЭС. Он выразил надежду, что не полностью, и что уцелела та самая плита. Если нет, то из водохранилища вытечет вся вода, которая там была.

Кратко о ситуации на утро 7 июня

Уровень водохранилища в районе Никополя – 14,41 метра.

На правобережье Херсонщины затоплено 1 852 дома.

Эвакуировали уже 1 457 человек, из микрорайона Корабел – 1 286.

К борьбе с последствиями подрыва ГЭС привлекли около 800 человек и более 170 единиц техники ГСЧС.

Это важно! В колодцах и открытых водоемах на территории, подтопленной из-за подрыва Каховской ГЭС, могут оказаться опасные для здоровья химические вещества, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, туалетов, а также мусорных свалок.