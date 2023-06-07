В ефірі телемарафону генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота детальніше розповів про стан Каховської ГЕС. Він вкотре підкреслив, що вона не підлягає відновленню, передає 24 Канал.

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Станція розламалася навпіл

Ми бачимо, що розмиви збільшуються. Ми більш ніж переконані, що був вибух усередині станції: в патерні та в машинному залі. Станція розламалася навпіл. Пів станції вже під водою, друга половина теж, ми бачимо, сповзає,

– каже він.

За словами Ігоря Сироти, ГЕС стоїть на плиті. Якщо вона не знищена цілком, то вдасться уникнути повного витоку з води. Якщо плита сягатиме 2 – 3 метри у висоту, то частина води залишиться.

Що стосується актуальних показників, то у Каховському водосховищі рівень води впав на 2,5 метра. Натомість у Херсоні – піднявся до 5 метрів.

Підтоплення розтягнеться у часі

Спрацювання буде не за 4 доби, а розтягнеться в часі. Воно не нестиме вже таких катастрофічних наслідків, але зона підтоплення може розширятися,

– підкреслив Сирота.

Він підкреслив, що сама станція зруйнована на 100%. І підтверджує сказані ним 6 червня слова, що відновленню вона вже не підлягає.

Водночас слід розуміти, що ми досі не знаємо, наскільки зруйнована підводна частина ГЕС. Він висловив надію, що не повністю, і що вціліла та сама плита. Якщо ж ні, то з водосховища витече вся вода, яка там була.

Коротко про ситуацію станом на ранок 7 червня

Рівень водосховища у районі Нікополя – 14,41 метра.

На правобережжі Херсонщини затоплено 1 852 будинки.

Евакуювали вже 1 457 людей, з мікрорайону Корабел – 1 286.

До боротьби з наслідками підриву ГЕС залучили майже 800 осіб і понад 170 одиниць техніки ДСНС.

Це важливо! У криницях та відкритих водоймах на території, яку підтопило через підрив Каховської ГЕС, можуть опинитися небезпечні для здоров'я хімічні речовини, збудники інфекційних хвороб із кладовищ, вбиралень, а також сміттєзвалищ.