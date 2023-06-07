Главный инженер "Укргидропроекта" Николай Калинин объяснил, почему версия россиян о подрыве дамбы – неправдива.

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Что такое "Укргидропроект" Это украинское учреждение, специализирующееся на проектировании объектов энергетики еще с первой половины XX века.

Как строилась Каховская ГЭС

Калинин рассказал, что Каховскую ГЭС проектировали и строили таким образом, чтобы она могла выдержать ядерный удар извне, при этом ее можно было бы легко взорвать изнутри.

Ремарка. Каховская ГЭС строилась второй после Днепровской гидроэлектростанции. Советские власти приказали строить ее крепкой, но таким образом, чтобы ее можно было легко взорвать изнутри на случай отступления войск. СССР уже имел такой опыт – 18 августа 1941 советские войска взорвали ДнепроГЭС, потому что не могли сдержать немцев. Взрывчатку закладывали несколько дней, однако эвакуацию мирных людей не провели.

Поэтому инженер убежден, что, скорее всего, была заминирована сама плотина, как раз в тех пролетах, которые были открыты, и, возможно, немного дальше.

Также он отметил, что то, что было подорвано именно здание ГЭС, может свидетельствовать и о том, что россияне хотели разрушить не только дамбу, но и всю ГЭС как энергообъект.

Если грамотно заложить взрывчатку, если кто-то подсказал, а мы знаем, что там работали рабочие российской энергетической структуры, то, в конце концов, можно получить то, что мы и получили. То, что было подорвано именно здание ГЭС, может свидетельствовать и о том, что россияне хотели разрушить не только дамбу, но и всю ГЭС как энергообъект в целом,

– сказал Калинин.

При этом он считает, что отстроить ГЭС реально. Он надеется, что после деоккупации этот вопрос будет быстро решаться, и что новая станция будет более мощной и лучшей.

Что следует знать о подрыве Каховской ГЭС