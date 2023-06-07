Головний інженер "Укргідропроєкту" Микола Калінін пояснив, чому версія росіян про підрив дамби – неправдива.
До теми Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС
Що таке "Укргідропроект"Це українська установа, яка спеціалізується на проєктуванні об'єктів енергетики ще з першої половини XX століття.
Як будувалась Каховська ГЕС
Калінін розповів, що Каховську ГЕС проєктували та будували таким чином, щоб вона могла витримати ядерний удар ззовні, при цьому її можна було б легко підірвати зсередини.
Тож інженер переконаний, що скоріш за все була замінована сама гребля, якраз у тих прольотах, які були відкриті, і, можливо, трохи далі.
Також він зазначив, що те, що була підірвана саме будівля ГЕС, може свідчити й про те, що росіяни хотіли зруйнувати не лише греблю, а й всю ГЕС як енергооб’єкт.
Якщо грамотно закласти вибухівку, якщо хтось підказав, а ми знаємо, що там працювали робітники російської енергетичної структури, то можна, зрештою, отримати те, що ми й отримали. Те, що була підірвана саме будівля ГЕС, може свідчити й про те, що росіяни хотіли зруйнувати не лише греблю, а й всю ГЕС як енергооб’єкт загалом,
– сказав Калінін.
При цьому він вважає, що відбувати ГЕС реально. Він сподівається, що після деокупації це питання швидко вирішуватимуть, і що нова станція буде потужнішою та кращою.
Що варто знати про підрив Каховської ГЕС
- Зранку 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Міста та села, розташовані нижче за течією, почало затоплювати. Крім цього, повідомляється, що рівень води піднявся навіть у Миколаєві.
- Станом на вечір з Херсонською області евакуювали 1 894 людини. У місті працюють всі служби, також туди з'їхались волонтери з усіх куточків України, аби допомогти врятувати якомога більше життів.
- Поки жителів правого берега, який перебуває під контролем України, масово евакуюють, то на лівому березі, який наразі в окупації, все зовсім інакше. Росіяни не евакуюють людей та не випускають тих, хто може виїхати самостійно. У багатьох населених пунктах люди чекають допомоги на дахах будинків – без їжі, води та світла.
- Ввечері стало відомо, що вода нарешті перестала прибувати у Новій Каховці, проте в містах у низині вона продовжує прибувати. Російські військові навіть не намагаються допомогти людям, які опинилися в біді.