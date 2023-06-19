Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Он добавил, что оккупанты пытаются собрать информацию о количестве погибших в результате подрыва дамбы.

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Оставили людей

На левом берегу Херсонской области ситуация трагическая. Оккупанты заставляют людей на заборах писать количество умерших во дворе. Как отметил Хлань, таким образом, россияне пытаются собрать информацию о количестве жертв.

По словам жителей левобережья Херсонщины, трупы людей просто плавали по улицам. Оккупанты даже не пытались эвакуировать людей, наоборот блокировали любую помощь, которую предоставляли с правого деоккупированного берега.

Россияне обстреливали местных жителей, пытавшихся передвигаться и спасаться на лодках. Кроме того, враг не давал возможности эвакуироваться в глубину оккупированной территории.

Люди были брошены. Сейчас там, где отошла вода, происходит тотальный грабеж, мародерство,

– сказал депутат Херсонского областного совета.

Оккупанты делают вид, что они якобы борются с мародеством. Россияне цинично обвиняют людей, пострадавших в результате подрыва ГЭС, в том, что начались массовые ограбления.

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