Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він додав, що окупанти намагаються зібрати інформацію про кількість загиблих внаслідок підриву дамби.

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Покинули людей

На лівому березі Херсонської області ситуація трагічна. Окупанти змушують людей на парканах писати кількість померлих на подвір'ї. Як зазначив Хлань, так, росіяни намагаються зібрати інформацію про кількість жертв.

За словами мешканців лівобережжя Херсонщини, трупи людей просто плавали по вулицях. Окупанти навіть не намагалися евакуювати людей, навпаки блокували будь-яку допомогу, яку надавали з правого деокупованого берега.

Росіяни обстрілювали місцевих мешканців, які намагалися пересуватися й рятуватися човнами. Крім того, ворог не давав можливості евакуйовуватися у глибину окупованої території.

Люди були покинуті. Зараз там, де відійшла вода, відбувається тотальний грабіж, мародерство,

– сказав депутат Херсонської обласної ради.

Окупанти вдають, що вони нібито борються з мародеством. Росіяни цинічно звинувачують людей, які постраждали внаслідок підриву ГЕС, у тому, що почались масові пограбування.

Яка ситуації на лівому березі Херсонської області: дивіться відео

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