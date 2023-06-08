Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет. Он призвал граждан не игнорировать необходимость эвакуироваться с подтопленных территорий.
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В Николаевской области подтверждена гибель 1 человека в результате подтопления территорий, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС,
– говорится в сообщении.
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС на Николаевщине подтоплены территории: Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.
Отмечают, что жертва наводнения – мужчина 53 лет, отказавшийся вчера от эвакуации.
Он заверил, что местные полицейские работают в усиленном режиме и патрулируют территории для выявления нуждающихся в помощи людей, а также призвал граждан не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.
Главное о последствиях подрыва Каховской ГЭС
- В результате подрыва россиянами Каховской ГЭС началось затопление Херсонской и частично Николаевской областей.
- Известно о по меньшей мере трое погибших на временно оккупированной территории Херсонщины.
- Киев не имеет доступа к левобережью, которое оккупировано Россией. Украина призвала ООН и Красный Крест спасти людей, однако международные организации бездействуют, как и оккупанты.