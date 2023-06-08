Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Він закликав громадян не ігнорувати потребу евакуюватись із підтоплених територій.

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У Миколаївській області підтверджено загибель 1 людини внаслідок підтоплення територій, спричиненого підривом дамби Каховської ГЕС,

– йдеться у повідомленні.

Через підрив окупантами Каховської ГЕС на Миколаївщині підтоплені території: Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.

Зазначають, що жертва повені – чоловік 53 років, який вчора відмовився від евакуації.

Він запевнив, що місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги, а також закликав громадян не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.

Зверніть увагу! У Миколаєві та області рівень води перевищив історичний максимум. Зокрема, через катастрофу Кінбурнську косу відрізало від материка.

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