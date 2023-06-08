Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет. Він закликав громадян не ігнорувати потребу евакуюватись із підтоплених територій.
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У Миколаївській області підтверджено загибель 1 людини внаслідок підтоплення територій, спричиненого підривом дамби Каховської ГЕС,
– йдеться у повідомленні.
Через підрив окупантами Каховської ГЕС на Миколаївщині підтоплені території: Снігурівської, Широківської та Горохівської громад.
Зазначають, що жертва повені – чоловік 53 років, який вчора відмовився від евакуації.
Він запевнив, що місцеві поліцейські працюють у посиленому режимі та патрулюють території для виявлення людей, які потребують допомоги, а також закликав громадян не нехтувати можливістю евакуюватися на безпечні території.
Головне про наслідки підриву Каховської ГЕС
- Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС почалося затоплення Херсонської і частково Миколаївської областей.
- Відомо про щонайменше трьох загиблих на тимчасово окупованій території Херсонщини.
- Київ не має доступ до лівобережжя, яке окуповане Росією. Україна закликала ООН та Червоний Хрест врятувати людей, однак міжнародні організації бездіяльні, як і окупанти.