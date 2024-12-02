Подрыв канала Ибер-Лепенц, через который вода подается на две основные электростанции, производящие почти всю электроэнергию в Косово, произошел около 19:00 29 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также В Сербии прогнозируемо осудили удары вглубь России и заговорили о третьей мировой войне

Взрыв на канале ГЭС в Косово

30 ноября министр внутренних дел Косово Джелал Свекла заявил, что повреждения удалось устранить. Полиция Косово уточнила, что для подрыва канала было использовано от 15 до 20 килограммов взрывчатки.

Было задержано 8 подозреваемых во взрыве. Большинство арестованных принадлежат к местной сербской организации Civilna Zastita (Гражданская защита), которую правительство Косово объявило террористической организацией

Также в ходе расследования взрыва в 10 местах был конфискован огромный арсенал оружия, в частности 200 единиц военной формы, шесть плечевых реактивных систем залпового огня, пистолеты и боеприпасы.



Справка: Взрыв усилил напряженность между двумя балканскими странами. Косово, где большинство составляют этнические албанцы, объявило независимость от Сербии в 2008 году почти через десять лет после партизанского восстания против ее правления, но Сербия не признала Косово как независимое государство. Отношения остаются особенно напряженными на севере страны, где произошел взрыв, и где сербское меньшинство отказывается признавать государственность Косово и до сих пор считает Белград своей столицей.

Известно, что электроснабжение в основном не было повреждено, но поставки питьевой воды в некоторых районах были прерваны. Воду в пострадавшие районы будут доставлять грузовиками.

Косово просит Запад наказать Сербию

Частично признанное Косово обратилось к Западу с просьбой привлечь Белград к ответственности за подрыв канала. Так, Приштина попросила международных партнеров признать Сербию виновной в последних атаках против Косово, которые сравнила с "жестокой тактикой России в Украине", а также наложить на нее санкции.

Реакция Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал обвинения в подрыве канала в Косово "гибридным нападением" на его страну. Также он отметил, что Белград не прекратит расследование по этому делу.

Мы не остановимся с расследованием. Им не будет все равно. Они еще два дня будут задерживать людей, а потом два дня будут пытаться уклоняться от темы, но мы на ней будем настаивать,

– заявил Вучич.