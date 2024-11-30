Вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин отметил, что новоизбранный президент Дональд Трамп был прав, когда удивлялся, почему Байден способен принимать решения, которые угрожают привести мир к его концу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сербское издание "Политика".

Смотрите также Подрались во время заседания: в парламенте Сербии произошла драка

Хорошее решение для начала третьей мировой войны

По словам политика, нет ни одного сербского правительства, которое приняло бы решение, которое могло бы иметь такие далеко идущие последствия для Сербии, как решение президента Байдена о разрешении на использование дальнобойного оружия США против россиян.

Если целью этого решения является формальное начало третьей мировой войны, то оно было принято вовремя,

– добавил он.

Также Вулин подчеркнул, что в следующий раз, когда кто-то из делегатов США или ЕС будет комментировать состояние демократии в Сербии, пусть сначала сравнят его с состоянием в США. Он считает, что мир, которым руководят демократы США, умирает, поэтому хочет, чтобы весь мир умер вместе с ним.