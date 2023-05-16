Экспредседатель Луганской ОВА Сергей Гайдай считает, что попытка устранения предателя и коллаборанта Корнета – это местные разборки. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Смотрите также Убийства и "переворот": что известно об изменнике Игоре Корнете, которого могли взорвать в Луганске
Корнет был слишком самостоятельным
Гайдай сообщил, что, согласно последней информации, Корнет находится в больнице в тяжелом состоянии. Он выразил уверенность, что взрыв в барбершопе, где находился Корнет, это внутренние разборки между силовиками так называемой "ЛНР".
"Корнет вел себя очень независимо: не подчинялся гауляйтеру Пасечнику, не сотрудничал с так называемым МГБ "ЛНР". Он был самостоятельной фигурой, у которой был только один контакт – куратор из России и только с ним он общался. Это некоторое время придавало ему уверенность". , – рассказал экспредседатель Луганской ОВА.
Сергей Гайдай о последнем "хлопке" в Луганске: смотреть видео
Гайдай напомнил, что в конце лета 2022 года Корнет получил должность "министра внутренних дел" от российских силовиков.
"Российские правоохранители и местные предатели будут говорить, что к взрыву причастны Вооруженные Силы Украины, диверсанты или Служба безопасности Украины – но это внутренние разборки. Вскоре они все сами разгрызут глотки друг другу", – добавил он.
Что известно о подрыве Корнета
- Утром 15 мая во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Инцидент произошел в местном барбершопе, где находился так называемый глава МВД "ЛНР" Игорь Корнет.
- Российские СМИ сообщили, что погиб один человек, еще семеро получили ранения, из которых трое – тяжелые. Среди тяжелораненых якобы сам Корнет и за его жизнь "борются медики".
- По информации источников 24 Канала, до подрыва предателя приложила руку Служба безопасности Украины.