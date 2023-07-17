Так, в сеть две подруги Лика и Тая выложили видео. Они выражали свое возмущение тем, что не успели добраться до полуострова, потому что у них перед носом взорвали Крымский мост.

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Девушки возмущены подрывом моста

Взорвали мост прямо перед нами. Не могли через час позже его взорвать?

– говорят девушки.

Барышни пытались отправиться к полуострову на отдых. Но их планы наломали взрывы на мосту, поэтому девушкам пришлось вернуться назад. Итак, Лика – уроженка Краснодара. Известно, что она работает гадалкой. А вот ее подруга Тая – из Таганрога и она безработная.

Россиянки высмеивали подрыв Крымского моста: смотрите видео

Каждая из них жаловалась на подрыв Крымского моста. Мол, они просто хотели отдохнуть на оккупированном полуострове, но их планы наломали. Они насмехались над ситуацией, хотя россияне сообщали о жертвах на незаконно построенном объекте. Впрочем, девушек это не остановило. Но от отсутствия выбора Лика и Тая вернулись в Тамань. По словам горе-путешественниц, там их ожидают приключения.

Заметим, что девушки впоследствии поняли, что наговорили глупостей. Они оперативно закрыли свои страницы в социальных сетях. Журналисты пытались связаться с Ликой. Она рассказала, что на видео другая женщина и что все было не так. Между тем, краснодарская полиция заявляет, что ничего незаконного в действиях девушек нет.

Вскоре девушки просили прощения

Россияне умеют виртуозно притворяться, что искренне извиняются. Так, Лика и Тая решили извиниться за свои слова о том, что Крымский мост "взорвали перед ними". Девушки попытались объяснить сказанное ими, чтобы уменьшить посыпавшуюся на них волну хейта.

Россиянки извинялись за насмешки: смотрите видео

Лика жаловалась, что они якобы не преследовали цель высмеивать ситуацию. Мол, они стали очевидцами взрывов и не знали, каковы были последствия взрыва Крымского моста. Свою шутку девушки назвали "глупой" и "тупорылой". Другой реакции от них мы и не ожидали.

Тем временем, украинцы тоже отреагировали на взрывы на Крымском мосту. Сеть буквально "засыпали" рядом разных мемов на эту тему. В этом материале мы собрали лучшие и самые меткие из них. Они однозначно достойны вашего внимания.