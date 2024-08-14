Впрочем, подозреваемого не было найдено из-за отсутствия его данных в базе разыскиваемых лиц. Это привело к тому, что он не был задержан польскими пограничниками.

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Почему подозреваемого не задержали в Польше

Пресс-секретарь генерального прокурора Польши Анна Адамяк сообщила, что украинский дайвер, которого подозревают в причастности к подрыву "Северного потока", выехал из Польши в Украину.

В прокуратуре Польши подтвердили информацию о том, что они получили европейский ордер на арест подозреваемого. Впрочем, правоохранителям не удалось найти подозреваемого Владимира по его вероятному месту жительства.

Мужчина пересек польско-украинскую границу в начале июля,

– сообщила Адамяк.

Пресс-секретарь отметила, что Германия выдала только орден на арест дайвера, впрочем, его не было в базе разыскиваемых лиц, которой пользуется Пограничная служба. То есть, это означает, что вносила данные подозреваемого, что позволило ему избежать задержания польскими пограничниками.

К слову, подозрения получили еще двое украинцев. По данным следствия они участвовали в подрывах, предположительно, как водолазы – прикрепляли взрывчатку к газопроводам.