В расследовании американского издания говорилось, что якобы операция проводилась под командованием Залужного и была согласована Зеленским. В Киеве тем временем эту информацию опровергают.

Смотрите также Как результат расследования подрыва "Северного потока" повлияет на отношения Германии и Украины

Украина имеет право на удары по "Северным потокам"

Комментируя статью в WSJ, президент Чехии заявил, что поражение "Северных потоков" является законным, поскольку они являются целями стратегического характера. В то же время Петр Павел отметил, что у него нет доказательств, что именно Украина причастна к подрыву.

Когда ведется вооруженный конфликт, то он ведется не только против военных объектов, но и против объектов стратегического характера. А трубопроводы – это стратегическая цель. Если бы атака была направлена на то, чтобы прекратить поставки газа и нефти в Европу и вернуть деньги обратно в Россию, то – и я говорю условно – это было бы законной целью,

– подчеркнул президент.

Также Петр Павел подчеркнул, что "Северный поток" не был критическим газопроводом, от которого зависела бы энергетическая безопасность Европы, хотя его подрыв и принес некоторые осложнения.

"Продуктовые конвейеры всегда были и будут мишенью, поскольку они имеют потенциал повлиять на конфликт в том или ином направлении", – напомнил глава Чехии.

Справка: 26 сентября 2022 года на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", которые пролегают по дну Балтийского моря от России до Германии, произошли три взрыва, которые вызвали массовые утечки газа.

К слову, недавно Петр Павел заявил, что восстановление территориальной целостности не должно быть обязательным условием для вступления Украины в НАТО. Нашу страну можно принять в Альянс с оккупированными территориями.