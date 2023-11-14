На днях у The Washington Post появилась публикация, посвященная якобы расследованию "диверсии" на Северных потоках. Там прозвучали почти традиционные обвинения Украины. В то же время, эту статью разобрали и опровергли большинство фактов.

В WP на днях вышла статья, в которой звучат тонкие обвинения в адрес Украины относительно ее якобы причастности к взрывам на газопроводах Nord Stream. Эта история нуждается в точках над всеми "и", поэтому их решил расставить военный обозреватель Александр Коваленко.

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В статье российские нарративы

Авторы The Washington Post предполагают, что операцией по подрыву газопровода руководил полковник Роман Червинский, возглавлявший группу из шести человек. Они под псевдонимами арендовали лодку и использовали водолазное снаряжение для установки бомбы на трубопроводах.

Кроме того, авторы утверждают, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный руководил операцией, а президент Владимир Зеленский ничего не знал об этом.

Фактически, эта публикация основывается на двух фундаментальных фейковых нарративах. Один из них российские пропагандисты развивали с 2014 года, а другой – с 2022 года. Первый основан на предположении о том, что Украина является "террористическим государством", а второй - на тезис российской пропаганды о конфликте и конкуренции между Зеленским и Залужным.

Теории сговора

Согласно статье, шесть украинских спецназовцев смогли тайно от западных спецслужб совершить на территории ЕС операцию по подрыву газопроводов, используя только гражданский катер и водолазное оборудование, а также по меньшей мере полторы тонны взрывчатки. В конце концов, взрывчатку, пожалуй, можно купить в любом Гданьском магазине… Кто знает, возможно, ее даже продают оптом.

В общем, публикация WP, по мнению Коваленко, больше похожа на теорию заговора, чем на расследование. Он также подчеркнул, что информация там не нова.

В мае 2023 действительно "независимое" и "беспристрастное" немецкое издание Süddeutsche Zeitung опубликовало подобную статью, обвинив украинские спецслужбы в подрыве газопроводов.

Самое интересное, что издание не предоставило никаких глубоких фактических доказательств, отдав предпочтение поверхностному стилю повествования на уровне догадок.

Вопрос к "беспристрастному" медиа

Обозреватель заметил, что совсем не удивлен, что именно Süddeutsche Zeitung начало "расследовать" инцидент с NS2, ведь там и раньше можно было увидеть противоречивые публикации.

В январе 2023 именно Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой утверждалось, что во время телефонного разговора Олафа Шольца с Джо Байденом канцлер Германии якобы требовал, чтобы США первыми предоставили Украине танки Abrams, а уже после этого – Берлин принял соответствующее решение относительно Leop. Спикер германского правительства Штеффен Геберштрайт тогда опроверг это заявление.

Еще в 2021 году Süddeutsche Zeitung опубликовала статью, в которой отметила, что Россия стремится "принять" в свой состав так называемые псевдореспублики, образовавшие пророссийские боевики в Донецкой и Луганской областях, по крымскому сценарию, а западные страны якобы не имеют ничего против этого. Более того, там говорилось, что они будут убеждать Украину согласиться. Это тоже было совершенно ложным утверждением.

На самом деле вопросов Süddeutsche Zeitung было немало, не говоря уже о том, что издание неоднократно обвиняли в скрытом антисемитизме. Есть много кусочков головоломки, а если их сложить, то они образуют лицо русской разведки.

И вот, через полгода, The Washington Post публикует очень похожую по контексту статью о Северных потоках.

Только я вижу, что WP просто скопировал материал Süddeutsche Zeitung? Или они просто имеют ту же личность или организацию, которая любезно попросила расследование, и они просто не потрудились подойти к этому творчески?

– написал автор.

Белуги со взрывчаткой

Взрывчатка на Северных потоках должна быть заложена на глубине 70 – 80 метров ниже поверхности моря.

Здесь следует вернуться к инциденту 2019 года с уникальной российской подводной системой АС-12 "Лошарик", которая, вероятно, отрабатывала сценарий нарушения целостности и/или прослушивания гражданских и военных подводных кабелей связи. Так или иначе, что-то пошло не так, и эта подлодка осталась в прошлом.

В апреле 2019 года норвежские рыбаки в регионе Финмарк наткнулись на белугу с прикрепленной к ней доспехами и камерой типа GoPro. Примечательно, что белуги являются излюбленным объектом для экспериментов Главного управления глубоководных исследований ВМФ России.

У России есть все возможности для таких операций

У России есть все возможности для проведения такого рода сложной диверсионной операции. К примеру, в 1991 году российские боевые пловцы миновали ряд объектов нефтяной инфраструктуры Норвегии. Да, они подложили бомбы на нефтяную инфраструктуру другой страны.

Итак, все сводится к одному простому факту: вся эта история – довольно старый фейк, изменили некоторые нюансы. На этот раз в центре внимания The Washington Post, однако, могут оказаться и другие медиа.