В одном из китайских городов контролируемо взорвали самую старую в стране ТЭЦ. В сети показали захватывающие кадры подрыва.

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Сложилась как будто игрушечная

26 июня китайская команда подрывников "снесла" тепловую электростанцию в городе Чжэнчжоу. Известно, что станцию построили в 1953 году. Она проработала почти 60 лет, пока не была остановлена по экологическим причинам.

Теперь ТЭЦ решили взорвать. На ее месте застройщики планируют построить жилой комплекс.

Как в Китае взрывали ТЭЦ: смотрите видео

Недавно в Китае можно было наблюдать другое впечатляющее явление, которое не на шутку напугало местных жителей. В субботу, 23 июня, на один из населенных районов упали обломки космической ракеты, с помощью которой Пекин совместно с Парижем запустили на обриту спутник для наблюдения за космическими переменными объектами SVOM (Space Variable Objects Monitor).

На опубликованных в сетях кадрах люди в панике разбегаются, испугавшись неожиданного "гостя" с неба.

К счастью, обошлось без значительных разрушений и пострадавших.