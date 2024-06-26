В одному з китайських міст контрольовано підірвали найстарішу в країні ТЕЦ. У мережі показали захопливі кадри підриву.

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Склалася неначе іграшкова

26 червня китайська команда підривників "знесла" теплову електростанцію в місті Чженчжоу. Відомо, що станцію побудували у 1953 році. Вона пропрацювала майже 60 років, допоки не була зупинена через екологічні причини.

Тепер ТЕЦ вирішили підірвати. На її місці забудовники планують побудувати житловий комплекс.

Як у Китаї підривали ТЕЦ: дивіться відео

Нещодавно у Китаї можна було спостерігати інше вражаюче явище, яке не на жарт налякало місцевих жителів. У суботу, 23 червня, на один із населених районів впали уламки космічної ракети, за допомогою якої Пекін спільно із Парижем запустили на обріту супутник для спостереження за космічними змінними об'єктами SVOM (Space Variable Objects Monitor).

На опублікованих у мережах кадрах люди у паніці розбігаються, злякавшись несподіваного "гостя" з неба.

На щастя, обійшлося без значних руйнувань і постраждалих.