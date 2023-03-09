Об этом в комментарии 24 Каналу заявил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его мнению, существует три версии. В то же время советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет никакого отношения к этим диверсиям.
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"Эта история была выгодна США – раз, она была выгодна Украине – два, она была выгодна России – три. И все три версии – рабочие", – сказал он.
По его словам, эти диверсии могут быть выгодны США, поскольку именно они пришли на европейский газовый рынок со своим жидким газом и заняли ту нишу, которую освободила Россия.
Украине, потому что так Россия перестала получать потенциальные доходы и не смогла получить потенциальные доходы от введения в работу "Северного потока-2",
– рассказал Жирнов.
Он считает, что тоже это может быть выгодно и России. Мол, так она хотела наказать весь Западный мир своим газом.
"Эта версия также могла работать", – отметил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России.
Кому выгодны диверсии на "Северных потоках": смотрите видео
Версия, которая выгодна России
В то же время Сергей Жирнов убежден, что версия с якобы причастностью Украины к взрывам на газопроводах устраивает Россию. Мол, если это устроила сама страна-агрессор, то у нее уже несколько исков за нарушение объемов поставки газа в Западную Европу и ей нужно выплатить большие штрафы.
"Речь идет о 15-20 миллиардах долларов за нарушение этих поставок. И для России нужно найти виновного. Если они его найдут, то освободятся от выплаты штрафов", – заявил он.
Неслучайность
Жирнов уверен, если четыре издания одновременно появляются материалы о якобы причастности Украины, это не случайно.
"Это в любом случае неслучайно, ведь такой медийный "залп" не возникает из ниоткуда", – отметил он.
Экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России подчеркнул, если это действительно сделала Украина, то признаваться в этом не следует.
Ей ни в коем случае нельзя признаваться в этом деле, как бы её это не устраивало. Ведь тогда Россия освободится от выплаты штрафов,
– подытожил он.
Диверсии на "Северных потоках": последние новости
- 26 сентября 2022 года произошли взрывы на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Это привело к утечке газа. В результате этого поставки "голубого топлива" через эти газопроводы прекратили.
- The New York Times сообщает, что за взрывами на "Северных потоках" стоят "неправительственные группы". Там допустили, что в них "могли входить россияне и украинцы".
- В Германии и США прокомментировали эти сливы. Страны призвали дождаться результатов расследования.
- Исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA на основании собственного расследования заключила, что доказательств причастности Украины к взрывам на "Северных потоках" нет, а материалы СМИ имеют российский след.