Про це у коментарі 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, існує 3 версії. Водночас радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна немає жодного відношення до цих диверсій.

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"Ця історія була вигідна США – раз, вона була вигідна Україні – два, вона була вигідна Росії – три. І всі три версії – робочі", – сказав він.

За його словами, ці диверсії можуть бути вигідні США, оскільки саме вони прийшли на європейський газовий ринок зі своїм рідким газом і зайняли ту нішу, яку звільнила Росія.

Україні, тому що так Росія перестала отримувати доходи потенційні й не змогла отримати потенційні доходи від введення у роботу "Північного потоку-2",

– розказав Жирнов.

Він вважає, що також це може бути вигідно й Росії. Мовляв, так вона хотіла покарати весь Західний світ своїм газом.

"Ця версія також могла працювати", – зазначив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії.

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Версія, яка вигідна Росії

Водночас Сергій Жирнов переконаний, що версія із нібито причетністю України до вибухів на газопроводах, влаштовує Росію. Мовляв, якщо це влаштувала сама країна-агресорка, то вона має вже кілька позовів за порушення обсягів постачання газу до Західної Європи і їй треба виплатити великі штрафи.

"Мовиться про 15-20 мільярдів доларів за порушення цих постачань. І для Росії треба знайти винного. Якщо вони його знайдуть, то звільняться від виплати штрафів", – заявив він.

Невипадковість

Жирнов упевнений, якщо чотирьох видання одночасно з’являються матеріали про нібито причетність України, це невипадково.

"Це в будь-якому випадку невипадково, адже такий медійний "залп" не виникає із нізвідки", – зазначив він.

Ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії наголосив, якщо це справді зробила Україна, то зізнаватися в цьому не треба.

Їй ні в якому разі не можна зізнаватися в цій справі, як би її це не влаштовувало. Адже тоді Росія звільниться від виплати штрафів,

– підсумував він.

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