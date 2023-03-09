Про це у коментарі 24 Каналу заявив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, існує 3 версії. Водночас радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна немає жодного відношення до цих диверсій.
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"Ця історія була вигідна США – раз, вона була вигідна Україні – два, вона була вигідна Росії – три. І всі три версії – робочі", – сказав він.
За його словами, ці диверсії можуть бути вигідні США, оскільки саме вони прийшли на європейський газовий ринок зі своїм рідким газом і зайняли ту нішу, яку звільнила Росія.
Україні, тому що так Росія перестала отримувати доходи потенційні й не змогла отримати потенційні доходи від введення у роботу "Північного потоку-2",
– розказав Жирнов.
Він вважає, що також це може бути вигідно й Росії. Мовляв, так вона хотіла покарати весь Західний світ своїм газом.
"Ця версія також могла працювати", – зазначив ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії.
Кому вигідні диверсії на "Північних потоках": дивіться відео
Версія, яка вигідна Росії
Водночас Сергій Жирнов переконаний, що версія із нібито причетністю України до вибухів на газопроводах, влаштовує Росію. Мовляв, якщо це влаштувала сама країна-агресорка, то вона має вже кілька позовів за порушення обсягів постачання газу до Західної Європи і їй треба виплатити великі штрафи.
"Мовиться про 15-20 мільярдів доларів за порушення цих постачань. І для Росії треба знайти винного. Якщо вони його знайдуть, то звільняться від виплати штрафів", – заявив він.
Невипадковість
Жирнов упевнений, якщо чотирьох видання одночасно з’являються матеріали про нібито причетність України, це невипадково.
"Це в будь-якому випадку невипадково, адже такий медійний "залп" не виникає із нізвідки", – зазначив він.
Ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії наголосив, якщо це справді зробила Україна, то зізнаватися в цьому не треба.
Їй ні в якому разі не можна зізнаватися в цій справі, як би її це не влаштовувало. Адже тоді Росія звільниться від виплати штрафів,
– підсумував він.
Диверсії на "Північних потоках": останні новини
- 26 вересня 2022 року сталися вибухи на російських газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Це призвело до витоку газу. Унаслідок цього постачання "блакитного палива" через ці газогони припинили.
- The New York Times повідомляє, що за вибухами на "Північних потоках" стоять "неурядові групи". Там припустили, що до них "могли входити росіяни та українці".
- У Німеччині та США прокоментували ці зливи. Країни закликали дочекатися результатів розслідування.
- Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA на підставі власного розслідування зробила висновок, що доказів причетності України до вибухів на "Північних потоках" немає, а матеріали ЗМІ мають російський слід.