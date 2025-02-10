Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя ГУР МО Андрея Юсова в интервью "Дайджесту Блауша".

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Как противодействовать подрывам в ТЦК

Юсов отметил, что контрразведывательная работа ведется всегда. Представитель ГУР объяснил, что это не разовая кампания, которую можно "один раз провести и расслабиться".

"Это постоянная и профилактика, и информирование, и работа с населением, потому что враг не расслабляется и враг тратит огромные ресурсы", – сказал Юсов.

Он отметил, что сейчас общество живет в цифровую эпоху, когда все каналы коммуникаций доступны, а не как во времена "холодной войны" или другое время, когда можно было просто поставить "железный занавес и вырубить все контакты". Из-за этого находятся асоциальные "элементы", которые даже не за деньги, а за обещание их получить, могут наделать беды.

Юсов добавил, что люди, которые устраивают подрывы, становятся или живой взрывчаткой, или попадают за решетку на долгий срок. Таких злоумышленников никто не будет обменивать, ведь они не нужны агрессору. Представитель ГУР заметил, что для России такие лица – "расходный материал".

Представитель ГУР считает, что бороться с такими преступлениями помогает коммуникация, внимание СМИ и, непосредственно, пристальная работа правоохранителей и контрразведывательных подразделений. В то же время важна и бдительность рядовых граждан, которые обращают внимание на подозрительных лиц и неизвестные предметы.

Только вместе с рядовыми гражданами можно эффективно противодействовать таким вещам. Если вы видите что-то подозрительное, если вы видите какие-то действия, что субъект хочет причинить вред присутствующим вокруг (автомобилям, транспорта, военным, гражданским), обращайте на это внимание сразу. Правоохранительные органы, специальные структуры – обращайтесь на горячие линии – все это работает,

– подчеркнул Юсов.

В то же время в ГУР добавили, что большинство подобных попыток обезврежено еще на этапе замысла и до того, как что-то произойдет. По словам Юсова, это очень серьезная работа, которая дает результаты.

Юсов также обратился к украинцам, чтобы они сразу сообщали, если на них выходят российские спецслужбы. В ГУР призвали, что это не только поможет защитить общество, но и своих родных и близких.

"Не давайте себя использовать", – обратился Юсов к украинцам.