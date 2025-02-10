Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова представника ГУР МО Андрія Юсова в інтерв'ю "Дайджесту Блауша".

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Юсов наголосив, що контррозвідувальна робота ведеться завжди. Представник ГУР пояснив, що це не разова кампанія, яку можна "один раз провести і розслабитися".

"Це постійна і профілактика, і інформування, і робота з населенням, тому що ворог не розслабляється і ворог витрачає величезні ресурси", – сказав Юсов.

Він зауважив, що нині суспільство живе у цифрову епоху, коли всі канали комунікацій доступні, а не як у часи "холодної війни" або інший час, коли можна було просто поставити "залізну завісу і вирубити всі контакти". Через це знаходяться асоціальні "елементи", які навіть не за гроші, а за обіцянку їх отримати, можуть наробити лиха.

Юсов додав, що люди, які влаштовують підриви, стають або живою вибухівкою, або потрапляють за ґрати на довгий термін. Таких зловмисників ніхто не буде обмінювати, адже вони не потрібні агресору. Представник ГУР зауважив, що для Росії такі особи – "розхідний матеріал".

Представник ГУР вважає, що боротися з такими злочинами допомагає комунікація, увага ЗМІ та, безпосередньо, пильна робота правоохоронців та контррозвідувальних підрозділів. Водночас важливою є і пильність пересічних громадян, які звертають увагу на підозрілих осіб та невідомі предмети.

Тільки разом з пересічними громадянами можна ефективно протидіяти таким речам. Якщо ви бачите щось підозріле, якщо ви бачите якісь дії, що суб'єкт хоче заподіяти шкоду присутнім навколо (автомобілям, транспорту, військовим, цивільним), звертайте на це увагу одразу. Правоохоронні органи, спеціальні структури – звертайтеся на гарячі лінії – все це працює,

– наголосив Юсов.

Водночас у ГУР додали, що більшість подібних спроб знешкоджена ще на етапі задуму і до того, як щось відбудеться. За словами Юсова, це дуже серйозна робота, яка дає результати.

Юсов також звернувся до українців, аби вони відразу повідомляли, якщо на них виходять російські спецслужби. У ГУР закликали, що це не лише допоможе захистити суспільство, а й своїх рідних та близьких.

"Не давайте себе використовувати", – звернувся Юсов до українців.