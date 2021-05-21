Телесериал "100 000 минут вместе" анонсировали как комедию от создателей сериала "Папик". Основой для сюжета стала история супружеской пары, которая после 10 лет брака вынуждена вместе переживать карантин.

Заметьте Елена Зеленская рассказала, продает ли "Квартал 95" сериалы россиянам

Сериал "Папик" тоже показывали в России

Телесериал "Папик" российские зрители имели возможность посмотреть на том же телеканале "СТС". Правообладателем этого сериала также является студия "Квартал 95". Руководил проектом Андрей Яковлев, который снимал сериал "Сваты".

В то же время студия "Квартал 95" тогда заявила, что не имеет отношения к продаже. Продукцию компании реализует шведский дистрибьютор Eccho Rights. Он якобы сообщает о продаже продукта только "по факту заключения сделки".

"СТС" под санкциями

Под санкции на 3 года российский телеканал "СТС" попал в мае 2020 года. Указ подписал Владимир Зеленский.

Кроме того, в санкционном списке оказались российские телеканалы "НТВ-Плюс" и "Первый канал", а также соцсети – "ВКонтакте" и "Одноклассники".