Подсолнухи вдохновили на создание технологии "умные жалюзи": изобретение украинца поразило мир

В рамках проекта "Делаем украинское", который создала компания "Метинвест" к своему 15-летию, украинский изобретатель Евгений Эрик рассказал, как поле подсолнухов вдохновило его на создание технологии "умные жалюзи".

Эта технология позволяет существенно снизить затраты электроэнергии, а ее уже использует NASA, говорится в сюжете программы.

Немало дней, которые Евгений провел в размышлениях о создании идеальной системы энергосбережения, не давали результата. Но однажды, направляясь по трассе Киев-Одесса, он увидел подсолнечное поле. И в тот момент пришла идея – создать жалюзи, которые будут возвращаться к свету, как это делают подсолнухи.

"Жалюзи – это, по сути, единственное окно в этот мир "зеленой" энергии, поскольку вам принадлежит только ваше окно. Не часть фасада дома, не подъезд, не крыша дома – у вас есть окно, и его нужно по максимуму использовать", – отметил изобретатель.

Полтора года ушло у Евгения на создание прототипа. За это время он несколько раз был на грани банкротства из-за больших затрат на производство. Однако каждый раз, слыша восторженные отзывы о своем изобретении, собирался с силами и шел дальше.

Мы прошли долгий путь – полтора года, экспериментируя с материалами, с разными типами солнечных панелей, алюминиевых профилей и так далее, для того, чтобы система действительно была в будущем доступна каждому украинцу,

– отметил он.

Напомним, видеопроект "Делаем украинское" компания "Метинвест" подготовила к своему 15-тилетию. Он рассказывает об украинцах, которые прославляют нашу страну за рубежом и создают что-то особенное.