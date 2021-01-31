Подставной активист: как силовики в России разыгрывали "провокации"
Акции протеста в России 31 января не обошлись без столкновений силовиков с митингующими. В то же время в сети опубликовали видео подставной ситуации с ОМОНом в Москве.
Источник: телеграм-канал "Взгляд Приходько"
В ролике видно, что якобы активист начал приближаться к сотрудникам полиции, которые отреагировали на него – слишком "академично".
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Детали подставного задержания
Мужчина приближался к силовикам с палкой в руках, однако они, вместо обычного задержания, начали разыгрывать провокацию с актерским мастерством, используя силовые меры.
В телеграм-канале отметили, что обычного радикально настроенного протестующего, вероятно, подстрелили бы в ногу, а не устраивали бы таких действий, как на опубликованном видео.
Зачем это? Думаю, благодаря таким ряженым активистам ФСБ или полиция пытается спровоцировать людей на массовые столкновения и как следствие – кровопролитие,
– говорится в сообщении.
Однако пока непонятно, выполняют ли силовики ответные действия в интересах Путина, или наоборот, отметили в телеграм-канале.
Подставной активист и подставная ситуация в Москве: смотрите видео
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