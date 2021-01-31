Акции протеста в России 31 января не обошлись без столкновений силовиков с митингующими. В то же время в сети опубликовали видео подставной ситуации с ОМОНом в Москве.

Источник: телеграм-канал "Взгляд Приходько"

В ролике видно, что якобы активист начал приближаться к сотрудникам полиции, которые отреагировали на него – слишком "академично".

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Детали подставного задержания

Мужчина приближался к силовикам с палкой в руках, однако они, вместо обычного задержания, начали разыгрывать провокацию с актерским мастерством, используя силовые меры.

В телеграм-канале отметили, что обычного радикально настроенного протестующего, вероятно, подстрелили бы в ногу, а не устраивали бы таких действий, как на опубликованном видео.

Зачем это? Думаю, благодаря таким ряженым активистам ФСБ или полиция пытается спровоцировать людей на массовые столкновения и как следствие – кровопролитие,

– говорится в сообщении.

Однако пока непонятно, выполняют ли силовики ответные действия в интересах Путина, или наоборот, отметили в телеграм-канале.

Подставной активист и подставная ситуация в Москве: смотрите видео

Обратите внимание! 31 января в ряде городов России состоялся уже второй массовый протест из-за задержания оппозиционера Алексея Навального. Больше всего протестующих задержали в Москве – 1 167 человек. Больше о митингах в России – читайте здесь.