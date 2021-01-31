Акції протесту у Росії 31 січня не обійшлися без сутичок силовиків з мітингувальниками. Водночас у мережі опублікували відео підставної ситуації з ОМОНом в Москві.

Джерело: телеграм-канал "Погляд Приходька"

У ролику видно, що нібито активіст почав наближатися до працівників поліції, які відреагували на нього – занадто "академічно".

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Деталі підставного затримання

Чоловік наближався до силовиків з палкою в руках, проте вони, замість звичайного затримання почали розігрувати провокацію з акторською майстерністю, використовуючи силові заходи.

У телеграм-каналі зазначили, що звичайного радикально налаштованого протестувальника, ймовірно, підстрелили б в ногу, а не влаштовували б таких дій, як на опублікованому відео.

Навіщо це? Думаю, завдяки таким рядженим активістам ФСБ або поліція намагається спровокувати людей на масові сутички і як наслідок – кровопролиття,

– мовиться в повідомленні.

Проте наразі незрозуміло, чи виконують силовики відповідні дії в інтересах Путіна, чи всупереч, зазначили в телеграм-каналі.

Підставний активіст і підставна ситуація в Москві: дивіться відео

Зверніть увагу! 31 січня у низці міст Росії відбувся вже другий масовий протест через затримання опозиціонера Олексія Навального. Найбільше протестувальників затримали у Москві – 1167 людей. Більше про мітинги в Росії – читайте тут.