Підставний активіст: як силовики в Росії розігрували "провокації"
Акції протесту у Росії 31 січня не обійшлися без сутичок силовиків з мітингувальниками. Водночас у мережі опублікували відео підставної ситуації з ОМОНом в Москві.
Джерело: телеграм-канал "Погляд Приходька"
У ролику видно, що нібито активіст почав наближатися до працівників поліції, які відреагували на нього – занадто "академічно".
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Деталі підставного затримання
Чоловік наближався до силовиків з палкою в руках, проте вони, замість звичайного затримання почали розігрувати провокацію з акторською майстерністю, використовуючи силові заходи.
У телеграм-каналі зазначили, що звичайного радикально налаштованого протестувальника, ймовірно, підстрелили б в ногу, а не влаштовували б таких дій, як на опублікованому відео.
Навіщо це? Думаю, завдяки таким рядженим активістам ФСБ або поліція намагається спровокувати людей на масові сутички і як наслідок – кровопролиття,
– мовиться в повідомленні.
Проте наразі незрозуміло, чи виконують силовики відповідні дії в інтересах Путіна, чи всупереч, зазначили в телеграм-каналі.
Підставний активіст і підставна ситуація в Москві: дивіться відео
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