Учасників протесту почали затримувати біля СІЗО, де утримують Навального
У Росії учасники мітингу на підтримку Олексія Навального прийшли до СІЗО, де утримують опозиціонера. Силовики утворили біля "Матроської тиші" так званий кордон – почалися затримання.
Джерело: Meduza
Водночас поліція намагалася витіснити протестувальників, через що деякі учасники акції почали рухатися від СІЗО в бік Сокільників.
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Правоохоронці вишикувалися на перехресті вулиць поблизу СІЗО. Протестувальники спочатку збиралася за перехрестям, а потім почали підходити ближче до правоохоронців. Згодом почали діяти групи ОМОНу і виїхали 2 автобуси – натовп відступив, тоді й почалися затримання.
Не зважаючи на жорсткі затримання силовиків, натовп росіян продовжує прибувати до "Матроської тиші". Мітингувальники вирушили до СІЗО після того, як їх витіснили з центру Москви. Поліція направила до СІЗО додаткові сили, ДАІ перекрила рух транспорту по вулиці Матроська Тиша.
Затримання протестувальників біля СІЗО
Протести на підтримку Навального: коротко
- У російських містах 23 січня спалахнули протести на підтримку опозиціонера, якого затримали після прибуття в аеропорт Москви. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян.
- Силовики масово затримували та били людей. Згідно з інформацією "ОВД-Инфо", тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників
- Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Ситуація майже не змінилася: люди вимагають звільнення Олексія Навального, а у відповідь їх затримують. Більше про протести у Росії 31 січня – читайте за посиланням.
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