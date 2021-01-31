В России участники митинга в поддержку Алексея Навального пришли в СИЗО, где содержится оппозиционер. Силовики образовали возле "Матросской тишины" так называемую границу – начались задержания.

Источник: Meduza

В то же время полиция пыталась вытеснить протестующих, из-за чего некоторые участники акции начали двигаться от СИЗО в сторону Сокольников.

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Правоохранители выстроились на перекрестке улиц вблизи СИЗО. Протестующие сначала собиралась за перекрестком, а потом начали подходить ближе к правоохранителям. Впоследствии начали действовать группы ОМОНа и выехали 2 автобуса – участники акции отступили, тогда и начались задержания.

Несмотря на жесткие задержания силовиков, участники акции продолжают прибывать в "Матросскую тишину". Митингующие отправились в СИЗО после того, как их вытеснили из центра Москвы. Полиция направила в СИЗО дополнительные силы, ГАИ перекрыла движение транспорта по улице Матросская Тишина.

Задержание протестующих возле СИЗО

Обратите внимание! 31 января в ряде городов России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Полиция предупредила о "незаконности акции" и начала задержания граждан страны.

Протесты в поддержку Навального: коротко