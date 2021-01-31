Протестующих начали задерживать возле СИЗО, где содержится Навальный
В России участники митинга в поддержку Алексея Навального пришли в СИЗО, где содержится оппозиционер. Силовики образовали возле "Матросской тишины" так называемую границу – начались задержания.
Источник: Meduza
В то же время полиция пыталась вытеснить протестующих, из-за чего некоторые участники акции начали двигаться от СИЗО в сторону Сокольников.
К теме Силовики в России применили к протестующим газ, электрошокеры и оружие: видео 18+
Правоохранители выстроились на перекрестке улиц вблизи СИЗО. Протестующие сначала собиралась за перекрестком, а потом начали подходить ближе к правоохранителям. Впоследствии начали действовать группы ОМОНа и выехали 2 автобуса – участники акции отступили, тогда и начались задержания.
Несмотря на жесткие задержания силовиков, участники акции продолжают прибывать в "Матросскую тишину". Митингующие отправились в СИЗО после того, как их вытеснили из центра Москвы. Полиция направила в СИЗО дополнительные силы, ГАИ перекрыла движение транспорта по улице Матросская Тишина.
Задержание протестующих возле СИЗО
Протесты в поддержку Навального: коротко
- В российских городах 23 января вспыхнули протесты в поддержку оппозиционера, которого задержали по прибытии в аэропорт Москвы. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян.
- Силовики массово задерживали и избивали людей. Согласно информации "ОВД-Инфо", тогда задержали более 3,8 тысяч протестующих
- Протесты возобновились через неделю – 31 января. Ситуация почти не изменилась: люди требуют освобождения Алексея Навального, а в ответ их задерживают. Более о протестах в России 31 января – читайте по ссылке.
Поделиться новостью