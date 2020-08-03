В Киеве террорист по имени Сухроб Каримов захватил банк и угрожал его взорвать. Во время спецоперации по его задержанию силовики изображали из себя журналистов и вели фейковый прямой эфир. Такой вариант задержания в Национальном союзе журналистов назвали крайне рискованным и неприемлемым.

Об этом на своей фейсбук-странице написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Напомним Захват банка в Киеве: полицейские притворялись журналистами, чтобы пройти к террористу

Томиленко отмечает: такой вариант ставит под угрозу журналистов, которые в будущем будут работать на подобных инцидентах. Ведь это дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ.

Задача правоохранителей – нейтрализовать опасность, предупредить теракт. Для этого у спецслужб есть глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов – это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации,

– написал Томиленко.

Задержания Каримова и журналисты: как это было

Сухроб Каримов, который взял в заложницу начальницу отделения банка и сообщил о взрывчатке в рюкзаке, потребовал общения с журналистами.

Злоумышленнику дали возможность выступить в прямом эфире некоторых телеканалов. Он начал свое выступление с того, что представился "святым духом-богом".

Под видом журналистов, с которыми хотел пообщаться террорист, к нему прошли начальница полиции диалога Виктория Азарова и сотрудник СБУ. Азарова общалась с мужчиной и пыталась выяснить его требования.

Очевидец событий заметил, что подставные журналисты вели фейковый прямой эфир. Он пояснил, что вести настоящий эфир было запрещено, чтобы подозреваемый не знал, что происходит на самом деле

Менее чем за три часа спецоперацию успешно закончила Служба безопасности Украины. Пока журналисты беседовали с террористом, в кабинет ворвались силовики и повалили его на землю. В спецоперации никто не пострадал.

В СБУ заявили, что операция прошла успешно. В отношении Каримова открыли уголовное дело по статье "террористический акт". Впоследствии выяснилось, что взрывчатки у него не было. О полном ходе спецоперации читайте по ссылке.