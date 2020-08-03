Подставные журналисты и террорист Каримов: НСЖУ осудила такой ход спецоперации
В Киеве террорист по имени Сухроб Каримов захватил банк и угрожал его взорвать. Во время спецоперации по его задержанию силовики изображали из себя журналистов и вели фейковый прямой эфир. Такой вариант задержания в Национальном союзе журналистов назвали крайне рискованным и неприемлемым.
Об этом на своей фейсбук-странице написал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
Напомним Захват банка в Киеве: полицейские притворялись журналистами, чтобы пройти к террористу
Томиленко отмечает: такой вариант ставит под угрозу журналистов, которые в будущем будут работать на подобных инцидентах. Ведь это дискредитация журналистской профессии и риск, что при будущих инцидентах злоумышленники могут сознательно целить по работникам СМИ.
Задача правоохранителей – нейтрализовать опасность, предупредить теракт. Для этого у спецслужб есть глобальный государственный арсенал. А единственная защита журналистов – это репутация профессии. Репутация безоружного сборщика информации,
– написал Томиленко.
Задержания Каримова и журналисты: как это было
- Сухроб Каримов, который взял в заложницу начальницу отделения банка и сообщил о взрывчатке в рюкзаке, потребовал общения с журналистами.
- Злоумышленнику дали возможность выступить в прямом эфире некоторых телеканалов. Он начал свое выступление с того, что представился "святым духом-богом".
- Под видом журналистов, с которыми хотел пообщаться террорист, к нему прошли начальница полиции диалога Виктория Азарова и сотрудник СБУ. Азарова общалась с мужчиной и пыталась выяснить его требования.
- Очевидец событий заметил, что подставные журналисты вели фейковый прямой эфир. Он пояснил, что вести настоящий эфир было запрещено, чтобы подозреваемый не знал, что происходит на самом деле
- Менее чем за три часа спецоперацию успешно закончила Служба безопасности Украины. Пока журналисты беседовали с террористом, в кабинет ворвались силовики и повалили его на землю. В спецоперации никто не пострадал.