У Києві терорист на ім'я Сухроб Карімов захопив банк та погрожував його підірвати. Під час спецоперації з його затримання силовики вдавали з себе журналістів і вели фейковий прямий ефір. Такий варіант затримання у Національній спілці журналістів назвали вкрай ризикованим і неприйнятним.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Нагадаємо Захоплення банку у Києві: поліцейські вдавали з себе журналістів, щоб пройти до терориста

Томіленко зазначає: такий варіант ставить під загрозу журналістів, які у майбутньому працюватимуть на подібних інцидентах. Адже це дискредитація журналістської професії і ризик, що в майбутньому зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ.

Завдання правоохоронців – нейтралізувати небезпеку, попередити теракт. Для цього у спецслужб є глобальний державний арсенал. А єдиний захист журналістів – це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації,

– написав Томіленко.

Затримання Карімова і журналісти: як це було

Сухроб Карімов, який який взяв у заручницю начальницю відділення банку і повідомив про вибухівку у рюкзаці, зажадав спілкування з журналістами .

. Зловмиснику дали можливість виступити в прямому ефірі деяких телеканалів . Він почав свій виступ з того, що представився "святим духом-богом".

. Він почав свій виступ з того, що представився "святим духом-богом". Під виглядом журналістів, з якими хотів поспілкуватися терорист, до нього пройшли начальниця поліції діалогу Вікторія Азарова й співробітник СБУ. Азарова спілкувалася з чоловіком і намагалася з'ясувати його вимоги.

Азарова спілкувалася з чоловіком і намагалася з'ясувати його вимоги. Очевидець подій зауважив, що підставні журналісти вели фейковий прямий ефі р. Він пояснив, що вести справжній ефір було заборонено, щоб підозрюваний не знав, що відбувається насправді

р. Він пояснив, що вести справжній ефір було заборонено, щоб підозрюваний не знав, що відбувається насправді Менш як за три години спецоперацію успішно закінчила Служба безпеки України. Поки журналісти розмовляли з терористом, в кабінет увірвалися силовики й повалили його на землю. У спецоперації ніхто не постраждав.