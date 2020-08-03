Підставні журналісти і терорист Карімов: НСЖУ засудила такий хід спецоперації
У Києві терорист на ім'я Сухроб Карімов захопив банк та погрожував його підірвати. Під час спецоперації з його затримання силовики вдавали з себе журналістів і вели фейковий прямий ефір. Такий варіант затримання у Національній спілці журналістів назвали вкрай ризикованим і неприйнятним.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.
Нагадаємо Захоплення банку у Києві: поліцейські вдавали з себе журналістів, щоб пройти до терориста
Томіленко зазначає: такий варіант ставить під загрозу журналістів, які у майбутньому працюватимуть на подібних інцидентах. Адже це дискредитація журналістської професії і ризик, що в майбутньому зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ.
Завдання правоохоронців – нейтралізувати небезпеку, попередити теракт. Для цього у спецслужб є глобальний державний арсенал. А єдиний захист журналістів – це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації,
– написав Томіленко.
Затримання Карімова і журналісти: як це було
- Сухроб Карімов, який який взяв у заручницю начальницю відділення банку і повідомив про вибухівку у рюкзаці, зажадав спілкування з журналістами.
- Зловмиснику дали можливість виступити в прямому ефірі деяких телеканалів. Він почав свій виступ з того, що представився "святим духом-богом".
- Під виглядом журналістів, з якими хотів поспілкуватися терорист, до нього пройшли начальниця поліції діалогу Вікторія Азарова й співробітник СБУ. Азарова спілкувалася з чоловіком і намагалася з'ясувати його вимоги.
- Очевидець подій зауважив, що підставні журналісти вели фейковий прямий ефір. Він пояснив, що вести справжній ефір було заборонено, щоб підозрюваний не знав, що відбувається насправді
- Менш як за три години спецоперацію успішно закінчила Служба безпеки України. Поки журналісти розмовляли з терористом, в кабінет увірвалися силовики й повалили його на землю. У спецоперації ніхто не постраждав.