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      Подстрелили нардепа от БПП Александра Урбанского

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      Александра Урбанского подстрелили на Одесщине - новости Украины
      Подстрелили нардепа от БПП Александра Урбанского / Фото из открытых источников

      Народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Урбанского ранили в гостинице села Санжейка Одесской области.

      24 канал у себя на Telegram-канале сообщает, что депутат был ранен из травматического оружия в ногу во время конфликта.

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      Нардеп поссорился с владельцем частного отеля при заселении. Брат депутата Анатолий Урбанский рассказал, что нападение не связано с парламентской деятельностью, пишет "Думская".

      Брат (Александр Урбанский – ред. 24 канал) вступился за свою жену, к которой с оскорблениями цеплялся директор частной гостиницы. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был в ногу, есть проникающее ранение,
      – рассказал Анатолий.

      Конфликт произошел в отеле "Хуторок у Зины", который принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко.

      В полиции сообщили, что уже задержали мужчину, которого подозревают в совершении правонарушения. Кроме того, во время обыска у подозреваемого было изъято еще несколько единиц незарегистрированного оружия.

      бпп конфлікт стрілянина зброя поліція
      Полицейские изъяли у подозреваемого оружие

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      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Одессы Блок Петра Порошенко
      Источник: 24 канал
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