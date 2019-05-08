Подстрелили нардепа от БПП Александра Урбанского

Народного депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Александра Урбанского ранили в гостинице села Санжейка Одесской области.

24 канал у себя на Telegram-канале сообщает, что депутат был ранен из травматического оружия в ногу во время конфликта.

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Нардеп поссорился с владельцем частного отеля при заселении. Брат депутата Анатолий Урбанский рассказал, что нападение не связано с парламентской деятельностью, пишет "Думская".

Брат (Александр Урбанский – ред. 24 канал) вступился за свою жену, к которой с оскорблениями цеплялся директор частной гостиницы. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был в ногу, есть проникающее ранение,

– рассказал Анатолий.

Конфликт произошел в отеле "Хуторок у Зины", который принадлежит бывшему главе Белгород-Днестровской РГА Владимиру Зинченко.

В полиции сообщили, что уже задержали мужчину, которого подозревают в совершении правонарушения. Кроме того, во время обыска у подозреваемого было изъято еще несколько единиц незарегистрированного оружия.



Полицейские изъяли у подозреваемого оружие