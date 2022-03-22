На подступах к Кривому Рогу подорвалось авто с вражеской ДРГ

Оккупационные войска, остановленные на дальних подступах к Кривому Рогу благодаря ВСУ, пытаются пробраться ближе к городу небольшими группами. Утром 22 марта на мине вблизи населенного пункта подорвалось авто с вражеским ДРГ.

Оккупанты пытаются всеми силами добраться до Кривого Рога, однако у них это никак не удается. Такую информацию сообщило командование территориальной обороны города.

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Кроме попыток оккупантов небольшими группами пролезть ближе к городу, орки направляют в Кривой Рог свои разведывательные группы на краденых у жителей временно оккупированных районов авто.

Все такие попытки, по информации территориальной обороны города, успешно прекращаются. Эффективную роль играют, в частности, минные заграждения, установленные ВСУ. Утром 22 марта на одном из таких заграждений подорвалось авто с ДРГ и оружием врага. Сейчас изучаются найденные в остатках автомобиля документы.

К слову, из-за массового минирования территорий, всех жителей города и Криворожского района призывают максимально строго соблюдать правила передвижения по местности за пределами населенных пунктов.

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