Пока там все еще идут бои.

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Прессслужба "Антонова" призвала дождаться подтверждения

К сожалению, пока отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои,

– говорится в обращении на официальной странице "Антонова" в фейсбуке.

В госконцерне просят дождаться официального уведомления о состоянии самолетов.

Вторжение в Гостомель:

Ближе к полуночи стало известно, что активные действия Вооруженных Сил Украины не дали высадить основные силы десанта врага в Гостомеле.

Алексей Арестович сообщил, что на вечер 24 февраля бои за Гостомель продолжаются. На месте работает украинская артиллерия и танки.

По состоянию на 19:25 24 февраля поселок городского типа Гостомель захватили оккупанты. Населённый пункт расположен в Бучанском районе Киевской области.

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