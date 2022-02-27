Пока там все еще идут бои.

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Прессслужба "Антонова" призвала дождаться подтверждения

К сожалению, пока отсутствует подтвержденная информация о состоянии самолетов "Ан" на аэродроме "Киев-Антонов-2" (пгт Гостомель), поскольку там все еще идут бои,
– говорится в обращении на официальной странице "Антонова" в фейсбуке.

В госконцерне просят дождаться официального уведомления о состоянии самолетов.

Вторжение в Гостомель:

ВСУ

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