С ним создали уже множество мемов. А теперь еще и запустили мерч – подушки и маски.
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Мерч с губернатором Николаевской области Виталием Кимом становится популярнее,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что все деньги от продажи посылают на поддержку нашей армии.
Мерч с Виталием Кимом / Фото с телеграммы Сергея Братчука
Если хотите иметь своего Кима дома, имейте в виду, что еще и сделаете хорошее дело – поможете ребятам, которые ежедневно борются за свободу Украины.
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