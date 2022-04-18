Подвалы смерти: страшные подробности оккупации села Ягодное в Черниговской области

Село Ягодное 28 дней находилось под россиянами. 380 человек жили в подвалах, некоторых жителей оккупанты застрелили и сожгли их дома.

Уже в первые дни оккупации захватчики, в стиле немецких нацистов 1940-х годов, загнали жителей села Ягодное в подвалы. В частности, в подвале местной школы в общем помещении на 90 квадратных метров скрывалось 138 человек. Они ходили в туалет в ведра и спали стоя.

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В одном из сельских погребов долго находилась девочка, родившаяся за месяц до начала войны, она была истощена и умирала. К счастью, ее удалось спасти.

Но были и те, кто не выжил. Люди умирали, но оккупанты не разрешали сразу выносить их тела. А некоторых жителей они застрелили и сожгли их дома.

В школьном подвале на стенах и дверях селяне вели календарь, записывали имена погибших и даты их смерти.

Как выживали жители Ягодного под землей: смотрите видео