Журналисты CNN рассказали, что если потопление "Ростова-на-Дону" подтвердится, это станет последним ударом Украины по российскому флоту.

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Какова важность потопления "Ростова-на-Дону" для войны

Назначенный Кремлем так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в субботу состоялись учения по противолодочной обороне, утверждая, что "в городе все спокойно". Однако российский военный блогер Борис Рожин сообщил, что судостроительный завод, на котором стоит подводная лодка "Ростов-на-Дону", похоже, получил повреждения.

В издании напомнили, что подводная лодка "Ростов-на-Дону" класса "Кило II", введена в эксплуатацию в 2014 году, имеет длину 73,8 метра и экипаж из 52 человек. Эта дизель-электрическая лодка водоизмещением 3 100 тонн может переносить на себе крылатые ракеты "Калибр".

В своем анализе военный эксперт CNN Седрик Лейтон подчеркнул важность нацеливания на носители боеприпасов в военной стратегии Украины. Он отметил, что Россия использует эти "Калибры" для атак на украинскую инфраструктуру, что делает их нейтрализацию критически важной задачей для украинских сил.

Сбить эту подводную лодку – это большое, большое дело,

– отметил аналитик.

В материале говорится, что это уже не первый удар по "Ростову-на-Дону". В сентябре 2023 года эта подводная лодка получила "значительные повреждения" в результате украинского ракетного обстрела.

Однако впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили, что "Ростов-на-Дону" все-таки смогли отремонтировать и недавно эта субмарина прошла испытания в акватории Севастопольской гавани.

В CNN также отметили, что сейчас выведено из строя или уничтожено более 20 кораблей ВМС России, то есть треть всего флота. И хотя Украина фактически не имеет собственного флота, именно технологические инновации, дерзость и некомпетентность России дали нашему государству преимущество в большей части акватории Черного моря.

К слову, в Генштабе ВСУ подтвердили попадание в подводную лодку "Ростов-на-Дону". В результате попадания лодка затонула на месте.

В ВСУ напомнили, что стоимость подводной лодки оценивают в 300 миллионов долларов США, а также отметили, что уничтожение "Ростов-на-Дону" очередной раз доказывает, что для российского флота нет безопасного места в украинских территориальных водах Черного моря.