Журналісти CNN розповіли, що якщо потоплення "Ростова-на-Дону" підтвердиться, це стане останнім ударом України по російському флоту.

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Яка важливість потоплення "Ростова-на-Дону" для війни

Призначений Кремлем так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв заявив, що в суботу відбулися навчання з протичовнової оборони, стверджуючи, що "в місті все спокійно". Однак російський військовий блогер Боріс Рожин повідомив, що суднобудівний завод, де стоїть підводний човен "Ростов-на-Дону", схоже, зазнав пошкоджень.

У виданні нагадали, що підводний човен "Ростов-на-Дону" класу "Кіло II" введений в експлуатацію у 2014 році, має довжину 73,8 метра й екіпаж з 52 осіб. Цей дизель-електричний човен водотоннажністю 3 100 тонн може переносити на собі крилаті ракети "Калібр".

У своєму аналізі військовий експерт CNN Седрік Лейтон підкреслив важливість націлювання на носії боєприпасів у військовій стратегії України. Він зазначив, що Росія використовує ці "Калібри" для атак на українську інфраструктуру, що робить їх нейтралізацію критично важливим завданням для українських сил.

Збити цей підводний човен – це велика, велика справа,

– зауважив аналітик.

У матеріалі мовиться, що це вже не перший удар по "Ростову-на-Дону". У вересні 2023 року цей підводний човен зазнав "значних пошкодженнь" внаслідок українського ракетного обстрілу.

Однак згодом в Генштабі ЗСУ повідомили, що "Ростов-на-Дону" все-таки змогли відремонтувати і нещодавно ця субмарина пройшла випробування в акваторії Севастопольської гавані.

У CNN також зазначили, що наразі виведено з ладу або знищено понад 20 кораблів ВМС Росії, тобто третина всього флоту. І хоча Україна фактично не має власного флоту, саме технологічні інновації, зухвалість і некомпетентність Росії дали нашій державі перевагу в більшій частині акваторії Чорного моря.

До слова, у Генштабі ЗСУ підтвердили влучання в підводний човен "Ростов-на-Дону". Внаслідок влучання човен затонув на місці.

У ЗСУ нагадали, що вартість підводного човна оцінюють у 300 мільйонів доларів США, а також наголосили, що знищення човна "Ростов-на-Дону" черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря.