Капітан першого рангу запасу ВМС України Андрій Риженко розповів 24 Каналу, що вперше з 1981 року Росія не проводила цей парад в Чорному морі. Причиною є серйозна небезпека зумовлена загрозами атак українських Сил оборони.

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Стан Чорноморського флоту

Андрій Риженко зазначив, що третина Чорноморського флоту або пошкоджена, або знищена. Усі нові чи модернізовані кораблі противника перевезено із Севастополя до Новоросійська.

У Севастополі зараз розміщено кілька десантних кораблів, які перебувають на ремонті та корвети, щоб охороняти власні води. Капітан першого рангу запасу зазначив, що там також є розвідувальні та протидиверсійні судна.

Це невелика частина колишнього флоту Росії. Усі ті сили сковані, в море вони виходять дуже рідко,

– наголосив він.

За словами Риженка, морська авіація Росії патрулює прибережні води, щоб виявляти морські дрони ЗСУ.

Санкції проти Росії

Риженко зауважив, що санкції негативно впливають на процес кораблебудування у Росії.

Фактично з 2014 року будівництво призупинилось, адже кораблі втратили двигуни, газові та дизельні турбіни. Росія відмовилась добудовувати 3 кораблі адміральської серії фрегата,

– сказав капітан першого рангу запасу.

Він також додав, що, спостерігаючи за кораблями на параді у Росії, помітно, що вся апаратура на зовнішній палубі застаріла.