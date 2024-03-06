Украинские морские дроны Magura вряд ли смогут уничтожить катера. Впрочем, как объяснил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, есть оружие, которое может поразить подводные лодки, однако при одном условии.
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Какое оружие может повредить подводные лодки
Военный эксперт рассказал, что российские подводные катера запускают "Калибры" в погруженном состоянии. Ракеты заряжены в своеобразные "коконы", которые затем выводят их в воздух и они выполняют свои задачи. Опасность заключается в том, что нам не известны их местоположения и соответственно откуда выйдут "Калибры", поэтому имеем меньше времени на перехват.
Отследить подводные катера с помощью украинских БПЛА Magura невозможно, как и поразить их. Оптимальный вариант – использовать авиацию, причем именно вертолеты.
Однако есть большая проблема. Вертушки в море сильно не смогут залететь. С дальностью есть проблемы и российские истребители их "отминусуют". Пока не появляются F-16, которые могут прикрыть морскую авиацию, когда та будет работать по подводным лодкам, это будет трудно сделать,
– отметил Свитан.
Опасны ли сейчас подводные катера россиян
Российские оккупанты, по словам летчика-инструктора, вряд ли будут дислоцировать подводные лодки у Новороссийска, они будут выходить в море и выполнять боевые задачи. Вопрос в том, как катер потом зарядится. Сейчас систему для перезарядки демонтируют в бухте Севастополя, чтобы установить потом в Новороссийске.
Именно поэтому россияне на сегодня отстреляли 3 – 4 "Калибра" и все, ходят пустые. А смысл тогда с подводной лодки, если она практически ничего не несет, против кого будет работать? У нас как таковых кораблей нет, а колыхаться в море как мусор, то КПД также нет. Поэтому у них есть проблема: они не запускают "Калибры", потому что пока не могут это делать в большом количестве,
– отметил Роман Свитан.
Украинцы серьезно напугали россиян в Черном море
- Украина уничтожила уже 2 новейших корвета из 4, которые имела Россия. Последним стал российский патрульный катер "Сергей Котов" возле Керченского пролива. Этот участок вблизи Керчи официально закрыт для судоходства. Россиян предупреждали, что лучше туда не ходить.
- По меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным, – 7 моряков.
- После этого оккупанты не выводят на боевое дежурство в Черное море свои корабли, все находятся в пунктах базирования. А ракетоносители в целом не появлялись на пусковых рубежах и дежурстве с 19 февраля.
- Несмотря на это, украинцев призвали быть бдительными. Хотя Россия отвела корабли из Черного моря в бухты, опасность все равно сохраняется. Поскольку выпуск ракет даже оттуда возможен.