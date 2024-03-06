Украинские морские дроны Magura вряд ли смогут уничтожить катера. Впрочем, как объяснил 24 Каналу военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, есть оружие, которое может поразить подводные лодки, однако при одном условии.

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Какое оружие может повредить подводные лодки

Военный эксперт рассказал, что российские подводные катера запускают "Калибры" в погруженном состоянии. Ракеты заряжены в своеобразные "коконы", которые затем выводят их в воздух и они выполняют свои задачи. Опасность заключается в том, что нам не известны их местоположения и соответственно откуда выйдут "Калибры", поэтому имеем меньше времени на перехват.

Отследить подводные катера с помощью украинских БПЛА Magura невозможно, как и поразить их. Оптимальный вариант – использовать авиацию, причем именно вертолеты.

Однако есть большая проблема. Вертушки в море сильно не смогут залететь. С дальностью есть проблемы и российские истребители их "отминусуют". Пока не появляются F-16, которые могут прикрыть морскую авиацию, когда та будет работать по подводным лодкам, это будет трудно сделать,

– отметил Свитан.

Обратите внимание! В ночь на 13 сентября в Севастополе раздавались взрывы, Украина впервые в истории применила крылатые ракеты для поражения подводной лодки. Известно, что огонь корректировали с берега.

Опасны ли сейчас подводные катера россиян

Российские оккупанты, по словам летчика-инструктора, вряд ли будут дислоцировать подводные лодки у Новороссийска, они будут выходить в море и выполнять боевые задачи. Вопрос в том, как катер потом зарядится. Сейчас систему для перезарядки демонтируют в бухте Севастополя, чтобы установить потом в Новороссийске.

Именно поэтому россияне на сегодня отстреляли 3 – 4 "Калибра" и все, ходят пустые. А смысл тогда с подводной лодки, если она практически ничего не несет, против кого будет работать? У нас как таковых кораблей нет, а колыхаться в море как мусор, то КПД также нет. Поэтому у них есть проблема: они не запускают "Калибры", потому что пока не могут это делать в большом количестве,

– отметил Роман Свитан.

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