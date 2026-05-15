Россия настолько боится дронов, что накрывает субмарины сетками за 7400 километров от Украины

Россия начала устанавливать антидронные сетки над стратегическими атомными подводными лодками даже в отдаленных регионах страны. Защитные конструкции заметили на базе подводного флота на Камчатке, которая расположена примерно в 7400 километрах от Украины.

Это свидетельствует о растущих опасениях Кремля относительно возможных атак дронов. Соответствующее заявление сделал советник Министерства обороны Сергей Стерненко.

Как Россия прячет свои субмарины?

На спутниковых снимках морской базы "Рыбачий" на полуострове Камчатка зафиксировали антидронные сетки над по меньшей мере двумя атомными подводными лодками. Речь идет о субмаринах класса "Борей" и "Борей-А", которые являются носителями стратегического ядерного оружия России.

Именно эта база считается одним из главных пунктов базирования атомных подводных лодок Тихоокеанского флота России. Оттуда субмарины отправляются на боевые патрулирования в Тихом океане и выполняют задачи ядерного сдерживания.

Каждая подводная лодка класса "Борей" оснащена 16 межконтинентальными баллистическими ракетами РСМ-56 "Булава". Также на базе находятся субмарины, способные нести крылатые ракеты.

Камчатка расположена примерно в 7400 километрах от Украины, однако Россия все равно начала применять элементы антидроновой защиты даже там. Это может свидетельствовать о серьезных опасениях российского командования после серии успешных ударов украинских беспилотников по стратегическим объектам на территории России.

В последние месяцы украинские дроны регулярно атакуют военную и энергетическую инфраструктуру России на большом расстоянии от границы. В частности, 13 мая беспилотники атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод вблизи Каспийского моря, расположенный примерно в 1675 километрах от Украины.

Ранее также сообщалось о проблемах в работе одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов – "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". После серии ударов предприятие, по данным российских источников, было вынуждено полностью остановить переработку нефти на несколько недель.

Что известно о субмаринах класса "Борей" и почему они так важны для России?

Подводные лодки класса "Борей" являются основой морской составляющей ядерной триады России и считаются одними из важнейших элементов стратегического сдерживания Кремля. Эти атомные субмарины созданы для длительного скрытого патрулирования и запуска межконтинентальных баллистических ракет из морских акваторий.

Каждая лодка класса "Борей" или модернизированного проекта "Борей-А" оснащена 16 ракетами РСМ-56 "Булава", которые способны нести ядерные боеголовки и поражать цели на тысячи километров. Именно поэтому эти субмарины являются критически важными для российской системы ядерного сдерживания.

Подводные лодки этого класса базируются преимущественно на Северном и Тихоокеанском флотах России. Одной из главных баз является "Рыбачий" на Камчатке, где недавно и заметили антидронные сетки над субмаринами. "Бореи" считаются одними из самых современных российских атомных лодок благодаря пониженному уровню шума и современным системам навигации и запуска ракет. Россия начала активно вводить их в строй после 2010 года, заменяя старые советские подводные лодки.

Для Кремля эти субмарины имеют не только военное, но и символическое значение, ведь демонстрируют статус России как ядерной державы. Именно поэтому любые потенциальные угрозы для таких лодок воспринимаются Москвой чрезвычайно серьезно.

Чего еще боится Россия?

В России начали позволять осторожную публичную критику из-за ограничения интернета, хотя еще недавно даже за мягкие проявления недовольства наказывали значительно жестче. На этом фоне в Кремле опасаются роста социальной напряженности из-за ухудшения экономической ситуации и падения уровня жизни населения.

Как рассказал в эфире 24 Канала руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, для россиян интернет давно стал частью повседневной жизни, ведь через него люди получают услуги, покупают товары и решают бытовые вопросы. Именно поэтому ограничение доступа к сети вызвало волну недовольства даже среди тех, кто ранее поддерживал российскую власть и войну против Украины.

Клочок обратил внимание, что экономическая ситуация в России продолжает ухудшаться: растет инфляция, падают доходы населения, а граждане стали реже посещать торговые центры и супермаркеты. Даже официальная российская статистика, по его словам, уже фиксирует снижение количества таких посещений.

Аналитик отметил, что Кремль боится возможных бунтов на фоне экономических проблем и социального недовольства. Именно поэтому власть позволяет контролируемую критику, чтобы дать людям возможность "выпустить пар" и не допустить масштабных протестов. Он также отметил, что недовольство через интернет начали демонстрировать даже публичные сторонники режима Владимира Путина.