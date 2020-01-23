Подводные камни законопроекта о дезинформации: юрист назвала главные риски

О том, что предусматривает законопроект о дезинформации, главных рисках для журналистов и как будут наказывать за распространение недостоверной информации – в эфире 24 канала рассказала медиа-юрист Людмила Панкратова.

О наказании за дезинформацию

– На самом деле, закон предусматривает изменения в Уголовном кодексе. Эти изменения содержат новые правонарушения, то есть, новые составы преступления, за которые будут наказания. Однако уголовных наказаний я боюсь меньше, потому что это все-таки устанавливает следствие, а потом суд. Здесь у юристов есть большие возможности защитить журналистов, а вот наказание за пределами судебного процесса, в виде штрафов, очень опасно.

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Я бы обратила внимание на статью 55, которая предусматривает ответственность за распространение дезинформации. Там минимальный штраф – пять минимальных заработных плат. Это примерно 23 – 24 тысячи гривен. Это очень много.

Штрафы налагаются в следующих случаях:

за однократное распространение дезинформации;

за отказ в опровержении дезинформации;

за отказ предоставить ответ на запрос уполномоченного по вопросам информации.

– Я думаю, что деятельность ведущих или агентств журналистских расследователей может прекратиться после эффективно применяемого первого штрафа. В Министерстве культуры обещали, что этот закон будет обсуждаться. Я очень надеюсь на это. Меня убедили в том, что штрафы подлежат обсуждению.

О разделе журналистов

– По новому закону журналистов будут распределять на три верстки:

журналист;

распространитель информации;

профессиональный журналист;

– К кому из них вы попадете, это уже отдельный вопрос. Профессиональные журналисты будут защищаться больше всего, ведь только они смогут использовать статью Уголовного кодекса о препятствовании журналистской деятельности. Ранее применять эту статью могли все журналисты. С этим законом – только профессиональные. Здесь заложены основы дискриминации. А еще такое распределение журналистов предусматривает лицензирование, а у нас вход в журналистику свободный. Можно работать и без образования.

Об уполномоченном по вопросам информации

– Ввести уполномоченного, который рассматривл бы, что такое дезинформация – цель очень благородная. Однако при этом, каким образом он будет это определять? Это очень сложно, ведь в законе смешанные понятия, что такое дезинформация. В нашем законе указано, что это недостоверная информация об общественно значимых событиях, которые представляют опасность для национальной безопасности и общественного порядка. Однако очень часто дезинформация может быть и в бытовых вещах. Я надеюсь, что услышав всех экспертов, в этот законопроект внесут существенные изменения, без них он просто не может существовать.

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О фейках и пророссийских СМИ

– Здесь я бы не рассматривала закон о дезинформации отдельно. Сейчас есть другие инициативы – проект о медиа, который предусматривает полностью смену регулирования медийного пространства Украины. Сейчас предлагается добровольная регистрация онлайн СМИ. Ответственность за эту регистрацию будет нести Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Это, фактически, новый подход.

– Уже давно назрел вопрос о том, чтобы все онлайн-медиа показывали свои исходные данные, как и печатные СМИ. В противном случае мы не знаем, где они зарегистрированы и кто их финансирует. Часто именно такими медиа пользуются для дезинформации. И в таких случаях мы, как юристы, не можем определить кто ответственен за это. В законе о СМИ эти вопросы регулируются.

Что известно о законе о дезинформации?В января 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о противодействии дезинформации. Его планируют внести в Раду после общественного обсуждения до 28 февраля. Документ предусматривает фактический контроль СМИ в период российской агрессии. Закон должен обеспечить национальную информбезопасность и право на доступ к достоверной информации.



За распространение дезинформации журналистов будут наказывать штрафами, исправительными работами и заключением. По действующему законодательству, обратиться в суд с жалобой на дезинформацию может только сторона, которая пострадала.



Медиа также смогут получить "индекс доверия". Для этого нужно соответствовать следующим критериям:

• распространять достоверную информацию;

• соблюдение правил профессиональной этики;

• прозрачная структура собственности;

• соблюдение права на ответ и опровержение недостоверной информации или дезинформации.