Поджигателя "Эпицентра" в Первомайске поместили в психбольницу с усиленным наблюдением

Мужчину, который поджег "Эпицентр" в Первомайске и бросался на людей с топором, отправили в психиатрическую больницу. В заведении – усиленный режим надзора.

Такие меры в отношении 37-летнего обвиняемого принудительные.

Ранее Пожар в "Эпицентре" в Первомайске: появилось видео изнутри здания

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске: главное

Возгорание произошло 2 февраля 2021 года. Около 12:30 злоумышленник пришел к "Эпицентру". В отделе, где продаются лакокрасочные материалы, он взял бутылку растворителя, снял крышку и облил другие коробки с этим средством. Затем мужчина поджег бутылку и бросил ее на прилавок.

Огонь уничтожил ориентировочно 4000 квадратных метров магазина, а также товар.

Охранники заметили действия мужчины и попытались его задержать. Однако тот оказал сопротивление и даже ударил топором охранников.

Мужчина находится под стражей с февраля.

Суд решил отправить поджигателя в психдиспансер еще раньше. Хотели установить его психологическое состояние.

Смотрите видео пожара в Первомайске: