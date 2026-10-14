"Злоумышленники в масках": в Болгарии подожгли 11 антенн Starlink на секретном объекте

Недалеко от Софии неизвестные подожгли 11 из 17 антенн спутниковой сети Starlink компании SpaceX. В Болгарии заявляют о возможной диверсии.

Об этом заявил сопредседатель партии "Да, Болгария" Ивайло Мирчев.

Что известно о поджоге антенн Starlink в Болгарии?

Политик заявил, что к поджогу оборудования причастны двое мужчин в масках. Они совершили атаку на оборудование связи со спутниками вечером.

Политик поставил под сомнение готовность местных спецслужб к возможным диверсиям и эффективность мер безопасности на объекте. По его словам, службы ранее получали от партнеров предупреждения о возможных диверсиях на объектах с подобным оборудованием.

Расследование инцидента пока продолжается, однако публичной информации о его ходе по-прежнему недостаточно.

Болгарские СМИ предполагают, что поджог произошел в селе Плана недалеко от Софии, где расположен телепорт Плана оператора Vivacom. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

На записи с общедоступной веб-камеры станции зафиксировали пламя вечером 9 октября 2026 года вскоре после 22:00. Пока не установлено, связано ли это возгорание с повреждением антенн Starlink.

Столичная дирекция внутренних дел Болгарии и Государственное агентство национальной безопасности пока воздерживаются от комментариев. Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов также отказался комментировать инцидент и переадресовал вопрос в Министерство внутренних дел.

Напомним, в Германии задержали двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге наземной станции Starlink в польской Воле-Кробовской 23 сентября. Польские власти считают, что диверсию организовали российские спецслужбы, чтобы нарушить работу спутникового интернета, важного для Украины. После экстрадиции в Польшу задержанным должны быть официально предъявлены обвинения.