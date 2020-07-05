В Харькове автомобили сожгли прямо под домом: фото
В Харькове на парковке возле жилого дома загорелось сразу несколько автомобилей. По предварительной версии, машины подожгли.
Автомобили, вероятно, подожгли
Пожар произошел ночью 5 июля, в переулке Титаренковском. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Харькова.
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Тушить пламя приехали 2 отделения спасателей на автоцистернах. Огонь охватил моторный отсек и салон Honda Accord. Моторные отсеки также пылали у Volkswagen Golf, Renault Trafic и двух автомобилей Hyundai Tucson.
Кроме того, у двух машин Honda и Киа повреждены бамперы и фары.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров
Общая площадь пожара составила около 10 квадратных метров. Сначала спасателям пришлось заняться газобаллонным оборудованием, которое было на некоторых машинах. Подачу газа перекрыли.
С огнем спасатели справились меньше, чем за полчаса. По предварительной информации, вероятнее всего, что автомобили кто-то поджег. Расследованием занимается полиция.
Пожар ликвидировали достаточно быстро / Фото ГСЧС