Ночью, 23 июля, в доме активиста Виталия Шабунина произошел пожар. Сейчас пожар расследует полиция. Уголовное производство открыли по факту умышленного уничтожения имущества. Злоумышленникам может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы. Впрочем, коллеги главы Центра противодействия коррупции уже заявили, что на месте эксперты обнаружили остатки взрывчатки.

Поджог может быть попыткой запугать активиста. Ведь Шабунин с коллегами из Центра противодействия коррупции неоднократно выявляли факты злоупотребления властью, создание незаконных схем топчиновниками. Кому активист мог перейти дорогу – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Полусгоревшая крыша и обгоревшие стены – так теперь выглядит дом главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Ночью дом внезапно загорелся. Соседка Ирина рассказала журналистам, что проснулась от сильного шума на улице.

"В 3 часа проснулась от лая собак, как-то не привычно. Выглянула в окно и увидела дым и крики: "Пожар, вызываем пожарных", – вспомнила женщина.

В момент возгорания, Виталия Шабунина, его жены и детей в помещении не было. Дома были только его родители. Они сразу выбежали на улицу и пытались самостоятельно потушить пламя до приезда пожарных. Но все же часть квартиры выгорела дотла.

Что говорят в полиции

Правоохранители говорят, что, вероятно, это поджог. Впрочем, эксперты подозрительных предметов на месте пожара не обнаружили.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Валерия Грохольская сообщила, что сейчас открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 Уголовного Кодекса Украины – "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Также создана следственно-оперативная группа.

"Каких-либо остатков или каких-то предметов, относящихся к взрывным устройствам по заключениям специалистов и экспертов, которые работали на месте событий, нет", – отметила она.

Комментарий Виталия Шабунина

Сам Виталий Шабунин связывает пожар со своей антикоррупционной деятельностью. Говорит, что в его сторону угрозы летят часто. Даже озвучивает список неприятелей.

По его словам, у ЦПК список "друзей" очень длинный:

Бахматюк, который почти закрыл дело через решение Печерского суда, "порешав" с Венедиктовой;

Коломойский, с которым мы вместе в коалиции с другими организациями противодействовали попыткам вернуть "Приватбанк" через Верховный суд, а потом через КСУ;

Аваков, с которым у нас давний конфликт.

Камер наблюдения в доме Шабунина нет, записи изъяли из соседских камер. Впрочем расследованию Виталий Шабунин не доверяет, а дело расценивает, как покушение на жизнь.

Сюжет 24 канала о поджоге дома Виталия Шабунина: видео