Уночі, 23 липня, в будинку активіста Віталія Шабуніна сталася пожежа. Наразі пожежу розслідує поліція. Кримінальне провадження відкрили за фактом навмисного знищення майна. Зловмисникам може загрожувати від 3 до 10 років позбавлення волі. Втім, колеги голови Центру протидії корупції вже заявили, що на місці експерти виявили залишки вибухівки

Підпал може бути спробою залякати активіста. Адже Шабунін з колегами з Центру протидії корупції неодноразово виявляли факти зловживання владою, створення незаконних схем топпосадовцями. Кому активіст міг перейти дорогу – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Напівзгорілий дах та обгорілі стіни – так тепер виглядає будинок голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна. Вночі домівка раптово загорілася. Сусідка Ірина розповіла журналістам, що прокинулась від сильного шуму на вулиці.

"О 3 годині прокинулася від гавкоту собак, якось не звично. Виглянула у вікно, і побачила дим і крики: "Пожежа, викликаємо пожежників", – пригадала жінка.

У момент загоряння Віталія Шабуніна, його дружини та дітей у приміщенні не було. Вдома були тільки його батьки. Вони одразу вибігли на вулицю і намагались самотужки загасити полум'я до приїзду пожежників. Та все ж частина помешкання вигоріла вщент.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці кажуть, що, ймовірно, це підпал. Утім експерти підозрілих предметів на місці пожежі не виявили.

Речниця поліції Київщини Валерія Грохольська повідомила, що зараз відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального Кодексу України – "умисне знищення або пошкодження майна". Також створено слідчо-оперативну групу.

"Якихось залишків або якихось предметів, що належать до вибухових пристроїв за висновками фахівців і експертів, які працювали на місці подій, немає", – зазначила вона.

Коментар Віталія Шабуніна

Сам Віталій Шабунін пов'язує пожежу зі своєю антикорупційною діяльністю. Каже, що в його бік погрози летять часто. Навіть озвучує список неприятелів.

За його словами, у ЦПК список "друзів" дуже довгий:

Бахматюк, який майже закрив справу через рішення Печерського суду, "порішавши" з Венедіктовою;

Коломойський з яким ми разом в коаліції з іншими організаціями протидіяли спробам повернути "Приватбанк" через Верховний суд, а потім через КСУ;

Аваков, з яким у нас давній конфлікт.

Камер спостережень у будинку Шабуніна немає, записи вилучили з сусідських камер. Утім розслідуванню Віталій Шабунін не довіряє, а справу розцінює, як замах на життя.

Сюжет 24 каналу про підпал будинку Віталія Шабуніна: відео