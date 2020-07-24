Поджог дома Шабунина: Всемирный банк выступил с заявлением
Дом антикоррупционера Виталия Шабунина ночью 23 июля неизвестные подожгли, никто не пострадал. Представительство Всемирного банка призвало украинские власти оперативно расследовать инцидент.
Всемирный банк присоединился к ЕС, Великобритании и другим международным партнерам и выразил глубокую обеспокоенность пожаром в доме активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи, сообщила пресс-служба ведомства в фейсбуке.
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Всемирный банк призвал украинские органы власти беспристрастно и оперативно расследовать пожар в доме Виталия Шабунина. В ведомстве подчеркнули, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.
Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия,
– подытожили в представительстве.
Накануне президент Владимир Зеленский также прокомментировал поджог дома активиста Виталия Шабунина 23 июля. По его словам, это событие бросает тень на Украину.
Поджог дома Шабунина: что известно
- Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля неизвестные подожгли, никто не пострадал.
- Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв.
- Версию вероятного взрыва газа он сразу исключил.
- Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.
- В полиции говорят, что смогут сделать выводы только после экспертизы.
- Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.
- Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
- Шабунин требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.
Что известно о Виталии Шабунине?Виталий Шабунин – известный в Украине общественный деятель в сфере борьбы с коррупцией, возглавляет правление общественной организации "Центр противодействия коррупции" и входит в Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики.
Организация активиста существует за счет западных фондов, в том числе и Джорджа Сороса.