Дом антикоррупционера Виталия Шабунина ночью 23 июля неизвестные подожгли, никто не пострадал. Представительство Всемирного банка призвало украинские власти оперативно расследовать инцидент.

Всемирный банк присоединился к ЕС, Великобритании и другим международным партнерам и выразил глубокую обеспокоенность пожаром в доме активиста Виталия Шабунина и угрозой для его семьи, сообщила пресс-служба ведомства в фейсбуке.

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Всемирный банк призвал украинские органы власти беспристрастно и оперативно расследовать пожар в доме Виталия Шабунина. В ведомстве подчеркнули, что все виновные должны быть привлечены к ответственности.

Гражданское общество играет ключевую роль в борьбе против безнаказанности коррупционеров и должно быть в состоянии выполнять свою миссию свободно от запугивания и насилия,

– подытожили в представительстве.

Накануне президент Владимир Зеленский также прокомментировал поджог дома активиста Виталия Шабунина 23 июля. По его словам, это событие бросает тень на Украину.

Поджог дома Шабунина: что известно

Дом Виталия Шабунина ночью 23 июля неизвестные подожгли, никто не пострадал.

Шабунин заявил, что перед возгоранием у входа в дом прогремел взрыв.

Версию вероятного взрыва газа он сразу исключил.

Соучредитель ОО "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк заявила, что на месте пожара нашли остатки взрывчатки.

В полиции говорят, что смогут сделать выводы только после экспертизы.

Родные Шабунина связывают случай с его антикоррупционной деятельностью.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Шабунин требует переквалифицировать дело на покушение на жизнь.