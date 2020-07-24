Будинок антикорупціонера Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі, ніхто не постраждав. Представництво Світового банку закликало українську владу оперативно розслідувати інцидент.

Світовий банк приєднався до ЄС, Великобританії та інших міжнародних партнерів та висловив глибоку стурбованість пожежею в будинку активіста Віталія Шабуніна та загрозою для його сім’ї, повідомила пресслужба відомства у фейсбуці.

Актуально Як виглядає дім Шабуніна після підпалу: моторошні фото, відео

Світовий банк закликав українські органи влади неупереджено та оперативно розслідувати пожежу у будинку Віталія Шабуніна. У відомстві наголосили, що усі винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Громадянське суспільство відіграє ключову роль в боротьбі проти безкарності корупціонерів і повинно бути в змозі виконувати свою місію вільно від залякування та насильства,

– підсумували у представництві.

Напередодні президент Володимир Зеленський також прокоментував підпал будинку активіста Віталія Шабуніна 23 липня. За його словами, ця подія кидає тінь на Україну.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Будинок Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі, ніхто не постраждав.

Шабунін заявив, що перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух.

Версію ймовірного вибуху газу він одразу виключив.

Співзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

У поліції кажуть, що зможуть зробити висновки тільки після експертизи.

Рідні Шабуніна пов'язують випадок з його антикорупційною діяльністю.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Шабунін вимагає перекваліфікувати справу на замах на життя.