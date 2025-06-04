Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России. Военный суд в России заочно приговорил матроса Александра Терехова к пожизненному заключению за диверсию против собственного флота.

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В России заявили о диверсии на флоте

По версии следствия, он якобы поджег малый ракетный корабль "Серпухов" по заказу украинской разведки.

Терехова признали виновным в госизмене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении границы. Также его лишили воинского звания.

По данным следствия, в апреле 2024 года Терехов, служивший на Балтийском флоте, решил присоединиться к украинскому подразделению "Легион Свобода России". Ему предложили устроить диверсию и сбежать.

Матрос якобы заложил самодельное взрывное устройство с таймером в рубке корабля, после чего сбежал в Литву, прихватив судебные документы. Пожар, возникший, уничтожил часть техники, ранил одного военного и нанес ущерб на более 56 миллионов рублей.

Стоит заметить! Ракетный корабль "Серпухов" был построен в 2015 году в Севастополе и входит в проект "Буян-М". Он вооружен крылатыми ракетами "Калибр" или "Оникс", имеет экипаж из 36 человек.

Украинская разведка еще в июле 2024 года сообщала, что в результате атаки была уничтожена рубка, средства связи и автоматизации корабля. Впрочем, уже в конце июля "Серпухов" демонстративно принял участие в параде в Санкт-Петербурге.