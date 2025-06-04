Про це розповідає 24 Канал з посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури Росії. Військовий суд у Росії заочно засудив матроса Олександра Терехова до довічного ув’язнення за диверсію проти власного флоту.

Читайте також Росія втратила 4 десанті кораблі і вже збудувала 1 їм на заміну, але є нюанс

У Росії заявили про диверсію на флоті

За версією слідства, він нібито підпалив малий ракетний корабель "Серпухов" на замовлення української розвідки.

Терехова визнали винним у держзраді, диверсії, дезертирстві та незаконному перетині кордону. Також його позбавили військового звання.

За даними слідства, у квітні 2024 року Терехов, який служив на Балтійському флоті, вирішив приєднатися до українського підрозділу "Легіон Свобода Росії". Йому запропонували влаштувати диверсію та втекти.

Матрос начебто заклав саморобний вибуховий пристрій із таймером у рубці корабля, після чого втік до Литви, прихопивши судові документи. Пожежа, що виникла, знищила частину техніки, поранила одного військового та спричинила збитки на понад 56 мільйонів рублів.

Варто зауважити! Ракетний корабель "Серпухов" був збудований у 2015 році в Севастополі та входить до проєкту "Буян-М". Він озброєний крилатими ракетами "Калібр" або "Онікс", має екіпаж із 36 осіб.

Українська розвідка ще в липні 2024 року повідомляла, що внаслідок атаки була знищена рубка, засоби зв'язку та автоматизації корабля. Утім, вже в кінці липня "Серпухов" демонстративно взяв участь у параді в Санкт-Петербурзі.