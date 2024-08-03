В Британии появились новые обвиняемые по делу о поджоге, который связывают с группой "Вагнера"

В деле поджога предприятия в Лондоне, которое было связано с Украиной, появились новые подозреваемые. Считается, что к этому также причастна группа "Вагнера"

В полиции Лондона рассказали, что новыми подозреваемыми стали 22-летний Джейким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмену. Именно их обвиняют в преступлениях, предусмотренных Законом о национальной безопасности.

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Они присоединились к другим подозреваемым

Кроме этого, Роузу также предъявили обвинение в хранении холодного оружия. Обоих подозреваемых правоохранители задержали несколько дней назад, 1 августа.

Они присоединились к 5 другим обвиняемым, которых подозревают в причастности к пожару на промышленном объекте на востоке Лондона 20 марта.

Прокуратура считает, что поджог своими в интересах России. Известно, что одним из обвиняемых стал 20-летний Дилан Эрл из графства Лестершир. Он якобы держал связь с куратором в группе "Вагнера".

По версии следствия, именно он проводил разведку целей, а также вербовал и платил другим лицам для осуществления поджога связанных с Украиной предприятий, принадлежащих компаниям Oddisey и Meest UK.